Apple, iOS 17.4 RC sürümü yayınladı: İşte iOS 17.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 17.4, App Store ve uygulamaların AB’deki çalışma biçiminde kapsamlı değişiklikler getirerek alternatif uygulama mağazalarının, alternatif ödeme sistemlerinin, üçüncü parti web tarayıcı motoru desteğinin ve bankalar ve üçüncü parti ödeme sağlayıcıları için NFC erişiminin önünü açıyor. Tüm bu özellikler AB ile sınırlı ve diğer ülkelerde kullanılamayacak. Peki, tüm kullanıcıları ilgilendiren iOS 17.4 yenilikleri neler?
iOS 17.4 güncellemesi neler getiriyor?
Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now gibi bulut oyun uygulamalarına izin verecek. Mini oyunlar, sohbet botları ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemini kullanacak. Yeni emoji karakterleri, Podcasts uygulamasında yayınlar için transkript, HomePod için SharePlay desteği, kronometre canlı etkinlikleri ve fazlasını getiriyor. İşte iOS 17.4 ile gelen yenilikler:
- Apple Podcast’leri için transkript (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca)
- Müzik tanımanın bulduğu şarkıların Apple Müzik çalma listesine ve kitaplığına eklenmesi
- Siri’nin alınan mesajları desteklenen herhangi bir dilde duyurması için yeni bir seçenek ekler
- Çalınan Aygıt Koruması tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekler
- Ayarlar’daki Pil Sağlığı iPhone 15 modelleri için pil döngü sayısı, üretim tarihi ve ilk kullanımını gösterir
- Arayan Kimliği mümkün olduğunda Apple tarafından doğrulanmış kuruluş adı, logosu ve departman adını gösterir
- İşletmeler için Mesajlar’da güncelleme
- Apple Cash sanal kart oluşturma
- Bul’da kişi fotoğraflarının görünmemesi sorununu düzeltir
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.