Apple, iOS 17.4 RC sürümü yayınladı: İşte iOS 17.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiriciler için iOS 17.4 güncellemesinin final öncesi sürümünü yayınladı. iPadOS 17.4 ile birlikte yayınlanan iOS 17.4 RC, test sürecinde herhangi bir hata bulunmaması durumunda önümüzdeki hafta tüm kullanıcılar için yayınlanacak olan yazılımın final sürümü.

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iOS 17.4, App Store ve uygulamaların AB’deki çalışma biçiminde kapsamlı değişiklikler getirerek alternatif uygulama mağazalarının, alternatif ödeme sistemlerinin, üçüncü parti web tarayıcı motoru desteğinin ve bankalar ve üçüncü parti ödeme sağlayıcıları için NFC erişiminin önünü açıyor. Tüm bu özellikler AB ile sınırlı ve diğer ülkelerde kullanılamayacak. Peki, tüm kullanıcıları ilgilendiren iOS 17.4 yenilikleri neler?

iOS 17.4 güncellemesi neler getiriyor?

Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now gibi bulut oyun uygulamalarına izin verecek. Mini oyunlar, sohbet botları ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemini kullanacak. Yeni emoji karakterleri, Podcasts uygulamasında yayınlar için transkript, HomePod için SharePlay desteği, kronometre canlı etkinlikleri ve fazlasını getiriyor. İşte iOS 17.4 ile gelen yenilikler:

Apple Podcast’leri için transkript (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca)

Müzik tanımanın bulduğu şarkıların Apple Müzik çalma listesine ve kitaplığına eklenmesi

Siri’nin alınan mesajları desteklenen herhangi bir dilde duyurması için yeni bir seçenek ekler

Çalınan Aygıt Koruması tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekler

Ayarlar’daki Pil Sağlığı iPhone 15 modelleri için pil döngü sayısı, üretim tarihi ve ilk kullanımını gösterir

Arayan Kimliği mümkün olduğunda Apple tarafından doğrulanmış kuruluş adı, logosu ve departman adını gösterir

İşletmeler için Mesajlar’da güncelleme

Apple Cash sanal kart oluşturma

Bul’da kişi fotoğraflarının görünmemesi sorununu düzeltir

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Apple, iOS 17.4 RC sürümü yayınladı: İşte iOS 17.4 yenilikleri