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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 17.4 RC sürümü yayınladı: İşte iOS 17.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, uyumlu iPhone modelleri için iOS 17.4 RC sürümünü yayınladı. Mart'ta yayınlanacak iOS 17.4 final sürümüyle aynı sürüm oluyor. Peki, yenilikler neler?     
    apple iphone ios 17.4 rc yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler için iOS 17.4 güncellemesinin final öncesi sürümünü yayınladı. iPadOS 17.4 ile birlikte yayınlanan iOS 17.4 RC, test sürecinde herhangi bir hata bulunmaması durumunda önümüzdeki hafta tüm kullanıcılar için yayınlanacak olan yazılımın final sürümü.

    iOS 17.4, App Store ve uygulamaların AB’deki çalışma biçiminde kapsamlı değişiklikler getirerek alternatif uygulama mağazalarının, alternatif ödeme sistemlerinin, üçüncü parti web tarayıcı motoru desteğinin ve bankalar ve üçüncü parti ödeme sağlayıcıları için NFC erişiminin önünü açıyor. Tüm bu özellikler AB ile sınırlı ve diğer ülkelerde kullanılamayacak. Peki, tüm kullanıcıları ilgilendiren iOS 17.4 yenilikleri neler?

    iOS 17.4 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now gibi bulut oyun uygulamalarına izin verecek. Mini oyunlar, sohbet botları ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemini kullanacak. Yeni emoji karakterleri, Podcasts uygulamasında yayınlar için transkript, HomePod için SharePlay desteği, kronometre canlı etkinlikleri ve fazlasını getiriyor. İşte iOS 17.4 ile gelen yenilikler:

    • Apple Podcast’leri için transkript (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca)
    • Müzik tanımanın bulduğu şarkıların Apple Müzik çalma listesine ve kitaplığına eklenmesi
    • Siri’nin alınan mesajları desteklenen herhangi bir dilde duyurması için yeni bir seçenek ekler
    • Çalınan Aygıt Koruması tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekler
    • Ayarlar’daki Pil Sağlığı iPhone 15 modelleri için pil döngü sayısı, üretim tarihi ve ilk kullanımını gösterir
    • Arayan Kimliği mümkün olduğunda Apple tarafından doğrulanmış kuruluş adı, logosu ve departman adını gösterir
    • İşletmeler için Mesajlar’da güncelleme
    • Apple Cash sanal kart oluşturma
    • Bul’da kişi fotoğraflarının görünmemesi sorununu düzeltir
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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