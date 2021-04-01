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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    watchOS 7.4 sürümünde Apple Watch ile kilit açma özelliği geliyor

    Sürekli yüz maskesi takmak zorunda olduğumuz dönemde iPhone yüz tanıma sistemi artık maskeyi algılayarak kilit açma mekanizmasını Apple Watch üzerinden gerçekleştiriyor.
    01 Nisan 2021, 20:30 (Güncellendi, 02 Nisan, 11:08)
    3,7b
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    Apple Watch
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    watchOS 7.4 sürümünde Apple Watch ile kilit açma özelliği geliyor
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    Pandemi ile birlikte artık maske takmak hayatımızın bir parçası oldu ve akıllı telefonlardaki yüz tanıma sistemleri için önemli bir zorluk ortaya çıktı. Üreticiler güncelleme yayınlasa da maskeli yüzü algılamak zor olabiliyor. Kullanıcılar da yüz tanıma sistemlerini iptal etmek istiyor. Apple buna bir alternatif getiriyor.

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    watchOS 7.4 neler sunuyor?

    Apple Watch saatleri için watchOS 7.4 güncellemesi bir süredir beta programındaydı. Son beta sürümünde iPhone kullanıcılarını etkileyecek yeni bir değişiklik ortaya çıktı. Artık maske takarken iPhone kilidi Apple Watch ile açılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü"

    Yeni değişiklikte kullanıcı yüz maskesi kullanıyorsa iPhone yüz taraması yaparken bunu algılıyor ve kullanıcının Apple Watch takıp takmadığını tarıyor. Eğer varsa otomatik olarak kilidi açıyor. Örneğin market gibi yüz maskesinin zorunlu olduğu alanlarda özellik oldukça işe yarayacak. Yine COVID-19 haricinde maske veya kask takılan iş alanlarında da kullanıcıların kilit açmak için yüz tanıma veya şifre girmesine gerek olmayacak.

    watchOS 7.4 sürümünde Fitness+ uygulamasının AirPlay ile uyumu gibi yenilikler yer alıyor. Apple Watch ile iPhone kilidini açmak için iOS 14.5 sürümünün yüklü olması gerekiyor. Ay içerisinde yeni güncellemeler Apple cihazlarına sunulacak.



    https://9to5mac.com/2021/03/31/watchos-7-4-beta-6/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    M maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Son kullanıcıya açmışlar gibi haber yapıyorsunuz. Daha IOS 14.5 gelmedi.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DODANLI (MEHMET DODANLI) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yani 1.5 yıldır aklınız neredeydi derler adama. Bu şu demek apple watch alın!
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çıksada kurup kullansak artık maske tak çıkart olmuyor
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amazfit'in 20$'lık bileklik ile yapabildiği şeyi 6. nesil akıllı saatlerinde ancak getirdiler.
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    kmlkszhacker 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sonunda
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    M maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Son kullanıcıya açmışlar gibi haber yapıyorsunuz. Daha IOS 14.5 gelmedi.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Herkese açık beta sürümleri mevcut ve 6. beta sürümü daha 1-2 gün önce sunuldu. Ayrıca yazının sonu da yazıya dahil bir kısım olduğundan "Ay içerisinde yeni güncellemeler Apple cihazlarına sunulacak" yazısı zaten yakında herkese sunulacağını aktarmış oluyor. Bence bunu anlamak zor değil, uzun zamandır bu güncellemenin ne sunacağı aşağı yukarı biliniyor ve ne zaman çıkacağı da tahmin ediliyordu.
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    E ekrem71 (ekrem ekrem) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Hocam açık betada zaten yani kullanılıyor pek çok kişi tarafından şu anda
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    galaxyg (Yağız ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Şuan normal kullanıcılar da indiirp deneyebiliyor

    Ben 14.4 de sorun yaşadığım için mecburen geçtim 14.5 a ve bu özelliği test ediyorum iki gündür sorunuz ve hızlı çalışıyor
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