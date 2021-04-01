watchOS 7.4 sürümünde Apple Watch ile kilit açma özelliği geliyor

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Pandemi ile birlikte artık maske takmak hayatımızın bir parçası oldu ve akıllı telefonlardaki yüz tanıma sistemleri için önemli bir zorluk ortaya çıktı. Üreticiler güncelleme yayınlasa da maskeli yüzü algılamak zor olabiliyor. Kullanıcılar da yüz tanıma sistemlerini iptal etmek istiyor. Apple buna bir alternatif getiriyor.

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watchOS 7.4 neler sunuyor?

Apple Watch saatleri için watchOS 7.4 güncellemesi bir süredir beta programındaydı. Son beta sürümünde iPhone kullanıcılarını etkileyecek yeni bir değişiklik ortaya çıktı. Artık maske takarken iPhone kilidi Apple Watch ile açılabilecek.

Ayrıca Bkz. "2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü"

Yeni değişiklikte kullanıcı yüz maskesi kullanıyorsa iPhone yüz taraması yaparken bunu algılıyor ve kullanıcının Apple Watch takıp takmadığını tarıyor. Eğer varsa otomatik olarak kilidi açıyor. Örneğin market gibi yüz maskesinin zorunlu olduğu alanlarda özellik oldukça işe yarayacak. Yine COVID-19 haricinde maske veya kask takılan iş alanlarında da kullanıcıların kilit açmak için yüz tanıma veya şifre girmesine gerek olmayacak.

watchOS 7.4 sürümünde Fitness+ uygulamasının AirPlay ile uyumu gibi yenilikler yer alıyor. Apple Watch ile iPhone kilidini açmak için iOS 14.5 sürümünün yüklü olması gerekiyor. Ay içerisinde yeni güncellemeler Apple cihazlarına sunulacak.

https://9to5mac.com/2021/03/31/watchos-7-4-beta-6/

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