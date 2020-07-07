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    WB Games, Microsoft’a satılabilir

    Xbox Series X konsolu için iddialı oyun çalışmalarına devam eden Microsoft; WB Games markasını satın alarak bu iddiasını çok daha yukarılara taşımak istiyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WB Games, Microsoft’a satılabilir

    Yeni nesil konsolların çıkışına doğru yol alırken üretici firmalar da oyun desteğini sıkı tutmak için yoğun çaba gösteriyor. Sony’nin Warframe geliştiricisini satın alacağına dair iddiaların ardından Microsoft’un da WB Games ile ilgilendiği gündeme geldi.

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    Önemli birleşme

    The Information tarafından elde edilen bilgilere göre Microsoft, çatı firma AT&T tarafından elden çıkarılmak istenen WB Games oyun iştirakini satın almayı planlıyor. 4 milyar dolar civarında bir bedel düşünen AT&T operatörü aynı zamanda 200 milyar dolarlık borcunu da azaltmış olacak.

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    Microsoft’un markayı satın almak istemesinin en büyük sebebi ise Xbox Series X konsolu. NetherRealm (Mortal Kombat, Injustice), Monolith (Middle-earth: Shadow of War) ve Rocksteady (Batman Arkham) stüdyolarını bünyesine katması şüphesiz Xbox Series X özel oyunları açısından önem taşıyor.

    Microsoft haricinde Take-Two Interactive, Activision Blizzard ve Electronic Arts firmaları da WB Games markasına ilgi gösteriyor. Şimdilik AT&T markayı kesin bir şekilde elden çıkaracak mı ya da Microsoft ne kadar bir bedel düşünüyor belli değil. Kaynaklar hali hazırda nabız yoklama tarzında görüşmeler olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan yıl sonuna kadar net bir resim göremeyebiliriz.



    https://www.neowin.net/news/microsoft-is-allegedly-interested-in-acquiring-wb-games Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hamitkursun (Hamit KURŞUN) 2 gün en beğenilen
    AT&T 200 milyar dolar borca sahip WB değil. Borcu ödemek için elindeki para edecek firmaları satıyor adamlar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    4 milyar dolar civarında bir bedel düşünen AT&T operatörü aynı zamanda 200 milyar dolarlık bir borçtan da kurutlmuş olacak.Burada "WB games'i satarsa 200 milyar dolarlık bir borçtan kurtulacak" mı yazıyor, ben mi yanlış anlıyorum?
    4 milyar dolar civarında bir bedel düşünen AT&T operatörü aynı zamanda 200 milyar dolarlık bir borçtan da kurutlmuş olacak.Burada "WB games'i satarsa 200 milyar...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ilkerinanç
    Hocam editör Google translate terk. At&T nın 200 milyar civarında borcu varmış bu 4 milyarlık satış ile borcları hafiflemiş olacak.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    luganoguz (Oğuz Erden) 2 gün
    Umarım alır.Xbox'ın TR fiyat politakası çok iyi
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    Berkayselcuk 2 gün
    Sony yi bu nesil spiderman baya bi boostladı, bu tarz süper kahraman temalı bi oyuna ms in de ihtiyacı var. Eğer lotr ve batman gibi markalar wb ile ms e geçecekse büyük fayda getirir. Ayrıca pahalı bi satın alım olabilir ama ms in aldığı stüdyolar arasında en güçlü franchise lar wb çatısı altında olacak. Kesinlikle bu alımı zorlamalı ms.
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    kuklacini (bugra aslan) 2 gün (düzenlendi)
    İngilizce kaynakta AT T nin borca sahip olduğu söyleniyor.Haberi okuyunca 200 milyar borç olan oyun şirketi mi olur,birilerini iyi dolandırmışlar dedim.Lakin işin aslı öyle değilmiş
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    tobepeople 2 gün (düzenlendi)
    AT&T'nin 1 yıllık geliri 200 milyar dolar. Ayrıca kaliteli oyunları da var ama yıllardır da indirime girerek satılıyor hala nasıl bu kadar borç yapabilmiş ki bunlar. Neyse Xbox alırsa iyi olur exlosive oyunu az zaten
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    m-99 2 gün
    EA ya da activison umarım satın alamaz. Batırıp kapatırlar wb gamesi tamamen.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün (düzenlendi)
    Xbox oyun stüdyoları adına güzel bir hamle olur.

    Geri kalan 196 milyar borcunu nasıl kapatacak acaba AT&T
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ebavamqko 2 gün esmerbuyucu
    iflas aciklayacak ve baska bir yahudi sermayesi tarafindan alinacak. yahudlerin yillardir batiyi somurmek icin uydurduklari en temel oyundur.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    4 milyar dolar civarında bir bedel düşünen AT&T operatörü aynı zamanda 200 milyar dolarlık bir borçtan da kurutlmuş olacak.Burada "WB games'i satarsa 200 milyar dolarlık bir borçtan kurtulacak" mı yazıyor, ben mi yanlış anlıyorum?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ilkerinanç
    Hocam editör Google translate terk. At&T nın 200 milyar civarında borcu varmış bu 4 milyarlık satış ile borcları hafiflemiş olacak.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün
    seneye kapanır o zaman
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    hamitkursun (Hamit KURŞUN) 2 gün en beğenilen
    AT&T 200 milyar dolar borca sahip WB değil. Borcu ödemek için elindeki para edecek firmaları satıyor adamlar.
    Yanıtla +7
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    Oha 200 milyar dolar borcu ödemeye değer mi peki? Hesabını yapmışlardır kesin de. Bir de o kadar borcu nasıl yapmış bu adamlar, bir gariplik var?
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    microsoft, wb games ve Ev Elektroniği
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