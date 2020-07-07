WB Games, Microsoft’a satılabilir

Yeni nesil konsolların çıkışına doğru yol alırken üretici firmalar da oyun desteğini sıkı tutmak için yoğun çaba gösteriyor. Sony’nin Warframe geliştiricisini satın alacağına dair iddiaların ardından Microsoft’un da WB Games ile ilgilendiği gündeme geldi.

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The Information tarafından elde edilen bilgilere göre Microsoft, çatı firma AT&T tarafından elden çıkarılmak istenen WB Games oyun iştirakini satın almayı planlıyor. 4 milyar dolar civarında bir bedel düşünen AT&T operatörü aynı zamanda 200 milyar dolarlık borcunu da azaltmış olacak.

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Microsoft’un markayı satın almak istemesinin en büyük sebebi ise Xbox Series X konsolu. NetherRealm (Mortal Kombat, Injustice), Monolith (Middle-earth: Shadow of War) ve Rocksteady (Batman Arkham) stüdyolarını bünyesine katması şüphesiz Xbox Series X özel oyunları açısından önem taşıyor.

Microsoft haricinde Take-Two Interactive, Activision Blizzard ve Electronic Arts firmaları da WB Games markasına ilgi gösteriyor. Şimdilik AT&T markayı kesin bir şekilde elden çıkaracak mı ya da Microsoft ne kadar bir bedel düşünüyor belli değil. Kaynaklar hali hazırda nabız yoklama tarzında görüşmeler olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan yıl sonuna kadar net bir resim göremeyebiliriz.

https://www.neowin.net/news/microsoft-is-allegedly-interested-in-acquiring-wb-games

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