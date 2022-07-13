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    Qualcomm'dan Wear OS akıllı saatler için çok güçlü bir işlemci geliyor

    Qualcomm’un yeni paylaşımı, yakında akıllı saatler için güçlü bir işlemcinin tanıtılacağı müjdesini veriyor. Wear OS akıllı saatler için yeni üst seviye Snapdragon işlemcinin detayları haberimizde.
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    qualcomm akıllı saat işlemci

    Apple, yıllar geçtikçe akıllı saatleri için daha güçlü yonga setleri çıkarırken Wear OS akıllı saat alanında gerçek bir gelişme göstermedi. Qualcomm’un işlemcileri düşük performans ve düşük güç verimliliğine sahip oldu, akıllı saatler beklentileri karşılamadı. Samsung, Exynos W920 işlemcili Galaxy Watch 4 modelini çıkardığında bunu değiştirdi.

    Samsung ile rekabet edecek düzeyde

    Qualcomm’un nihayet akıllı saatler için modern bir çip çıkarma kararı verdiği görülüyor. Şirket, dün yeni akıllı saat işlemcisi için kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Tweet’te akıllı saat emojisi ve büyük bir şey ifadesi, Qualcomm’un modern üretim süreciyle üst düzey bir akıllı saat işlemcisi piyasaya süreceğini gösteriyor.

    Qualcomm’un Samsung Foundry’nin 4nm üretim sürecinden geçecek giyilebilir cihazlar için iki yeni işlemci (Snapdragon Wear 5100 ve Snapdragon Wear 5100 Plus) çıkaracağı biliniyor.

    4nm üretim süreci iddiası

    Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic modellerinde kullanılan Samsung Exynos W920, Samsung Foundry’nin 5nm üretim sürecinden geçen bir işlemci. Kıyaslama açısından, Apple’ın S7 çipi TSMC’nin 7nm üretim sürecinden geçerken, Qualcomm’un Snapdragon Wear 4100+ modeli 12nm üretim sürecinden geçiyor. Gelecek Snapdragon çipi gerçekten 4nm süreciyle üretilecekse, mevcut Wear OS akıllı saatlerden çok daha hızlı performans ve daha uzun pil ömrü göreceğimiz kesin.

    Exynos W920 ve Qualcomm’un yakında tanıtılacak yonga seti sayesinde Wear OS akıllı saat alanında önemli geliştirmeler görebiliriz. Ek olarak, Google’ın Wear OS 3 için Samsung ile iş birliği, Android tabanlı telefonlar, tabletler ve hatta Chromebook’lar arasında daha iyi entegrasyonla sonuçlandı.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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