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    Qualcomm, akıllı telefon işlemcisi pazarının neredeyse yarısını ele geçirdi

    Counterpoint, mobil işlemci pazarıyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Qualcomm markalar yarışını önde götürürken Samsung'un akıllı telefon işlemcisi yarışında geride kaldığı görülüyor.
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    Qualcomm, akıllı telefon işlemcisi pazarının lideri
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    Counterpoint araştırma şirketi akıllı telefonlarda kullanılan mobil işlemci pazarının son durumuyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Yaşanan büyük zorluklara rağmen 2022'de yonga seti üreticilerinin gelirleri bir önceki yıla göre yükselmiş durumda.

    İlk çeyrekte küresel mobil işlemci pazarı yıllık bazda %23 büyürken, üreticilerin 5G çözümlerinin satışından elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 yükseldi. Markalar yarışında ilk sırayı, pazarın %44'ünü (6.3 milyar dolarlık gelir) ele geçiren Qualcomm alıyor.

    Qualcomm, akıllı telefon işlemcisi pazarının lideri
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    Apple ikinci, Samsung çok geride

    İkinci sırada iPhone 13 serisinin iyi performansı sayesinde elde etmeyi başardığı %26'lık payla Apple var. MediaTek'in ise %19 ile ilk üçe girmeyi başardığını görüyoruz. Dördüncü sırada yer alan Samsung'un payı %7'ye düşerken, UNISOC pastadan sadece %3'lük bir dilim kapabildi.

    ABD yaptırımları altındaki Huawei'nin yonga seti üretimi konusunda iyiden iyiye gerilemesi dikkat çekiyor. HiSilicon'un 2021 yılının ilk çeyreğinde %8 olan pazar payı bu yıl %1 seviyesine düştü.

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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