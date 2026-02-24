Giriş
    Yeni Wear OS güncellemesiyle deprem uyarıları için telefona gerek kalmayacak

    Google Play Hizmetleri v26.07 ile Wear OS deprem uyarısı artık telefondan bağımsız çalışacak. İşte Galaxy Watch kullanıcılarını ilgilendiren yeniliğin detayları:

    Wear OS güncellemesiyle deprem uyarısı artık telefonsuz çalışacak Tam Boyutta Gör
    Wear OS deprem uyarısı özelliği, Google Play Hizmetleri’nin v26.07 sürümüyle önemli bir değişiklik geçiriyor. Deprem gibi ani gelişen doğal afetlerde birkaç saniyelik erken uyarı bile kritik önem taşıyor. Google’ın Android cihazlar için uzun süredir sunduğu deprem uyarı sistemi, sismik verileri analiz ederek kullanıcılara sarsıntı başlamadan hemen önce bildirim gönderebiliyor. Aynı sistem geçen yıl Wear OS tabanlı akıllı saatlere de entegre edilmişti. Ancak bu entegrasyon, pratikte telefonun bir aracı cihaz olarak kullanılmasını zorunlu kılıyordu. Yeni güncelleme ise bu teknik bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    İşte Google Play Hizmetleri v26.07 ile gelen değişim:

    Mevcut sistemde akıllı saat, telefonda görünen deprem uyarısını adeta bir ayna gibi yansıtıyordu. Yani uyarının kaynağı saat değil, telefondu. Saat yalnızca eşleştirilmiş cihazdan gelen bildirimi gösteren ikinci bir ekran işlevi görüyordu. Bu durum, telefonun kapalı olduğu, bağlantının kesildiği ya da saatten uzakta bulunulduğu senaryolarda uyarı alınamaması anlamına geliyordu.

    Google Play Hizmetleri’nin v26.07 sürümüne ait değişiklik günlüğünde yer alan ifadeye göre artık Wear cihazlar, telefonla eşleştirilmemiş olsalar bile deprem uyarıları alabilecek. Bu açıklama, teknik altyapıda önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Büyük olasılıkla uyarılar doğrudan internet bağlantısı üzerinden saate iletilecek. Ancak Google, sistemin tam olarak nasıl çalışacağına, hangi bağlantı türlerinin destekleneceğine ya da özelliğin yalnızca hücresel bağlantıya sahip modellerle mi sınırlı kalacağına ilişkin ayrıntı paylaşmış değil.

    Wear OS güncellemesiyle deprem uyarısı artık telefonsuz çalışacak
    Teknik açıdan bakıldığında, akıllı saatlerin bağımsız bildirim alabilmesi için arka planda sürekli veri alışverişi yapabilen bir altyapıya sahip olması gerekiyor. Bu durum, pil tüketimi ve veri kullanımı gibi parametreleri de gündeme getirebilir. Telefon üzerinden yansıtılan bildirim modeline kıyasla doğrudan saate gelen uyarılar, cihazın kendi ağ bağlantısını daha aktif kullanmasını gerektirebilir. Google’ın bu konuda nasıl bir optimizasyon stratejisi izleyeceği henüz bilinmiyor.

    Ayrıca destek kapsamı da belirsizliğini koruyor. Wear OS ekosisteminde farklı üreticilere ait çok sayıda model bulunuyor ve bunların bir kısmı yalnızca Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışırken, bazıları Wi-Fi ve LTE desteği sunuyor. Özelliğin tüm Wear OS cihazlara mı yoksa belirli donanım gereksinimlerini karşılayan modellere mi sunulacağı konusunda resmi bir liste paylaşılmış değil. Bu nedenle güncellemenin pratikteki etkisi, önümüzdeki haftalarda yapılacak dağıtıma bağlı olarak netleşecek.

