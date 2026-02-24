Yeni Wear OS güncellemesiyle deprem uyarıları için telefona gerek kalmayacak

İşte Google Play Hizmetleri v26.07 ile gelen değişim:
Mevcut sistemde akıllı saat, telefonda görünen deprem uyarısını adeta bir ayna gibi yansıtıyordu. Yani uyarının kaynağı saat değil, telefondu. Saat yalnızca eşleştirilmiş cihazdan gelen bildirimi gösteren ikinci bir ekran işlevi görüyordu. Bu durum, telefonun kapalı olduğu, bağlantının kesildiği ya da saatten uzakta bulunulduğu senaryolarda uyarı alınamaması anlamına geliyordu.
Google Play Hizmetleri’nin v26.07 sürümüne ait değişiklik günlüğünde yer alan ifadeye göre artık Wear cihazlar, telefonla eşleştirilmemiş olsalar bile deprem uyarıları alabilecek. Bu açıklama, teknik altyapıda önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Büyük olasılıkla uyarılar doğrudan internet bağlantısı üzerinden saate iletilecek. Ancak Google, sistemin tam olarak nasıl çalışacağına, hangi bağlantı türlerinin destekleneceğine ya da özelliğin yalnızca hücresel bağlantıya sahip modellerle mi sınırlı kalacağına ilişkin ayrıntı paylaşmış değil.
Ayrıca destek kapsamı da belirsizliğini koruyor. Wear OS ekosisteminde farklı üreticilere ait çok sayıda model bulunuyor ve bunların bir kısmı yalnızca Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışırken, bazıları Wi-Fi ve LTE desteği sunuyor. Özelliğin tüm Wear OS cihazlara mı yoksa belirli donanım gereksinimlerini karşılayan modellere mi sunulacağı konusunda resmi bir liste paylaşılmış değil. Bu nedenle güncellemenin pratikteki etkisi, önümüzdeki haftalarda yapılacak dağıtıma bağlı olarak netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: