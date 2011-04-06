webOS destekli HP Stingray'a ait olduğu iddia edilen fotoğraf internete sızdırıldı

webOS mobil platformunu kullanan ATM kartı boyutundaki Veer, dokunmatik ekranla QWERTY klavyeyi buluşturan Pré 3 ve TouchPad ile 2011 yılına hızlı bir giriş yapan HP'nin uzun süredir Stingray kod adlı model üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. PreCentral, Stingray'a ait olduğu iddia edilen ilk fotoğrafı internete sızdırdı.

Veer ve Pré 3 ile aynı işletim sistemini paylaşacağı belirtilen telefonda, QWERTY klavye donanımı yer almıyor. Telefonun ekran çözünürlüğünün ise 480 x 800 piksel (WVGA) olacağı düşünülüyor. HP Stingray'ın ne zaman resmiyet kazanacağı ise belirsizliğini korumakta.

http://www.precentral.net/keyboard-less-webos-phone-stingray-exclusive