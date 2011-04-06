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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

webOS destekli HP Stingray'a ait olduğu iddia edilen fotoğraf internete sızdırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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webOS mobil platformunu kullanan ATM kartı boyutundaki Veer, dokunmatik ekranla QWERTY klavyeyi buluşturan Pré 3 ve TouchPad ile 2011 yılına hızlı bir giriş yapan HP'nin uzun süredir Stingray kod adlı model üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. PreCentral, Stingray'a ait olduğu iddia edilen ilk fotoğrafı internete sızdırdı.

Veer ve Pré 3 ile aynı işletim sistemini paylaşacağı belirtilen telefonda, QWERTY klavye donanımı yer almıyor. Telefonun ekran çözünürlüğünün ise 480 x 800 piksel (WVGA) olacağı düşünülüyor. HP Stingray'ın ne zaman resmiyet kazanacağı ise belirsizliğini korumakta.


http://www.precentral.net/keyboard-less-webos-phone-stingray-exclusive Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
HP'nin iPag serisi tam bir hayal kırıklığıydı. Umarım Palm'ın yıllar boyu özverili çalışmalarla oluşturduğu imajı yerle bir etmezler.
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Batuist 8 yıl
Artık HPnin yaptığı yatırımın meyvelerini görmeye başlasak.. webos wp7den çok daha güzel görünüyor.. bide adam gibi piyasaya girebilseler..
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LKLC 8 yıl
webos u beğenmiştim.
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