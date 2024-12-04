Wednesday'in 2. sezonundan ilk görsel paylaşıldı

Tim Burton imzalı Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family) serisinden tanıdığımız Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Dizide sevilen karaktere Jenna Ortega hayat veriyor.
Wednesday 2. Sezon, 2025'te İzleyici ile Buluşacak
Netflix'in bugüne kadar yayınlanan en popüler dizilerinden biri olan Wednesday son dönemdeki trende uyacak ve iki sezon arasında yaklaşık üç yıl ara verecek. Zira Netflix, 2. sezonun 2025'te izleyici ile buluşacağını duyurdu. Şimdilik daha net bir yayın tarihi verilmedi.
Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılacak. Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.
Dizinin yürütücü yapımcıları olan Al Gough ve Miles Millar, ikinci sezonda Addams Ailesi'nin hikâyesinin daha çok işleneceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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