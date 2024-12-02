Wednesday'in 2. sezonundan beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Tim Burton'ın The Addams Family serisinden uyarladığı gençlik dizisi Wednesday, Netflix'in bugüne kadarki en başarılı işlerinden biri oldu. Oldukça olumlu yorumlar alan dizi, izleyici rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürdü. Dizinin 2022 kışında yayınlanan ilk sezonu, Stranger Things'in ardından Netflix'in en çok izlenen ikinci İngilizce dizisi oldu.

Netflix'in sevilen dizisi, yakında 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Wednesday'in merakla beklenen 2. sezonu, izleyici karşısına çıkmaya artık bir adım daha yaklaştı. Yeni sezonun mayıs ayında başlayan çekimleri, bu hafta tamamlandı.

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Wednesday 2. Sezon, 20225'te İzleyici ile Buluşacak

Çekimleri tamamlanan 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin 2025 yazında yayınlanabileceği konuşuluyor. Her hâlükârda yeni sezonu 2025 bitmeden izlemiş olacağız.

Jenna Ortega'nın Wednesday Addams rolüyle geri döndüğü 2. sezonda oyuncu kadrosuna Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Evie Templeton, Joanna Lumley, Thandwie Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi isimler katılacak. Tabii Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

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