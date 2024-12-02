Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Wednesday'in 2. sezonundan beklenen haber geldi

    Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, 2. sezonuyla geri dönüyor. İlk sezonuyla büyük ses getiren dizinin mayıs ayından beri çekimleri devam eden 2. sezonu hakkında beklenen açıklama geldi.
    Wednesday'in 2. sezon çekimleri tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Tim Burton'ın The Addams Family serisinden uyarladığı gençlik dizisi Wednesday, Netflix'in bugüne kadarki en başarılı işlerinden biri oldu. Oldukça olumlu yorumlar alan dizi, izleyici rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürdü. Dizinin 2022 kışında yayınlanan ilk sezonu, Stranger Things'in ardından Netflix'in en çok izlenen ikinci İngilizce dizisi oldu.

    Netflix'in sevilen dizisi, yakında 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Wednesday'in merakla beklenen 2. sezonu, izleyici karşısına çıkmaya artık bir adım daha yaklaştı. Yeni sezonun mayıs ayında başlayan çekimleri, bu hafta tamamlandı.

    Wednesday 2. Sezon, 20225'te İzleyici ile Buluşacak

    Çekimleri tamamlanan 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin 2025 yazında yayınlanabileceği konuşuluyor. Her hâlükârda yeni sezonu 2025 bitmeden izlemiş olacağız.

    Jenna Ortega'nın Wednesday Addams rolüyle geri döndüğü 2. sezonda oyuncu kadrosuna Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Evie Templeton, Joanna Lumley, Thandwie Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi isimler katılacak. Tabii Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault egzoz emisyon kontrol ettiriniz uyarısı silme aliexpress iade alexis texas öldü mü 5"3 kaç cm nietzsche nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 10
    Realme 10
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3H1AT
    HP 255 G9 9M3H1AT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız