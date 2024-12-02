Wednesday'in 2. sezonundan beklenen haber geldi

Netflix'in sevilen dizisi, yakında 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Wednesday'in merakla beklenen 2. sezonu, izleyici karşısına çıkmaya artık bir adım daha yaklaştı. Yeni sezonun mayıs ayında başlayan çekimleri, bu hafta tamamlandı.
Wednesday 2. Sezon, 20225'te İzleyici ile Buluşacak
Çekimleri tamamlanan 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin 2025 yazında yayınlanabileceği konuşuluyor. Her hâlükârda yeni sezonu 2025 bitmeden izlemiş olacağız.
Jenna Ortega'nın Wednesday Addams rolüyle geri döndüğü 2. sezonda oyuncu kadrosuna Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Evie Templeton, Joanna Lumley, Thandwie Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi isimler katılacak. Tabii Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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