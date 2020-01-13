Westworld 3. sezonun yayın tarihi resmen açıklandı

Son yılların en popüler dizilerinden birisi olan Westworld, üçüncü sezonuyla çok yakında ekranlara geri dönüyor. Yapımcı kanal HBO, yeni sezonun prömiyer tarihini bugün resmen duyurdu. Westworld'un üçüncü sezonu, 15 Mart tarihinde (TSİ 16 Mart 05.00) başlayacak.

HBO ayrıca yeni sezonla ilgili kısa bir video da yayınladı.

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Videoda Westworld dünyasının tarihiyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Videonun başında Hong Kong protestoları ve Donald Trump'ın azli gibi günümüzün olayları var. Sonrasında ise "Endonezya'da ekonomik çöküş", "Paris'te termonükleer felaket", "Rusya'da iç savaş" ve son olarak 2058'de gerçekleşen "Kritik bir olay" ifadelerini görüyoruz.

Westworld'un yeni sezonu ilk iki sezona göre çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Yayınlanan önceki fragmanlarda, dizinin tema parklarını büyük anlamıyla terk edeceğini ve olayların artık daha çok dış dünyada geçeceğini görmüştük. Westworld hayranları yeni sezonu büyük bir heyecanla bekliyor.

Üçüncü sezonda Breaking Bad'in ünlü aktörü Aaron Paul, Westworld dünyasına katılacak. Önceki sezonların sevilen oyuncuları Evan Rachel Wood (Dolores), Ed Harris (Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard) gibi isimler de geri dönüyor.

Westworld, Jonathan Nolan ve Lisa Joy tarafından hazırlanıyor.

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