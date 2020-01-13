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    Westworld 3. sezonun yayın tarihi resmen açıklandı

    HBO'nun sevilen bilim kurgu dizisi Westworld, 15 Mart'ta geri dönüyor. Yeni sezonda Breaking Bad'ten tanıdığımız Aaron Paul diziye katılacak. İşte yayınlanan tanıtım görüntüleri:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Westworld 3. sezonun yayın tarihi resmen açıklandı

    Son yılların en popüler dizilerinden birisi olan Westworld, üçüncü sezonuyla çok yakında ekranlara geri dönüyor. Yapımcı kanal HBO, yeni sezonun prömiyer tarihini bugün resmen duyurdu. Westworld'un üçüncü sezonu, 15 Mart tarihinde (TSİ 16 Mart 05.00) başlayacak.

    HBO ayrıca yeni sezonla ilgili kısa bir video da yayınladı.

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    Videoda Westworld dünyasının tarihiyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Videonun başında Hong Kong protestoları ve Donald Trump'ın azli gibi günümüzün olayları var. Sonrasında ise "Endonezya'da ekonomik çöküş", "Paris'te termonükleer felaket", "Rusya'da iç savaş" ve son olarak 2058'de gerçekleşen "Kritik bir olay" ifadelerini görüyoruz. 

    Westworld'un yeni sezonu ilk iki sezona göre çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Yayınlanan önceki fragmanlarda, dizinin tema parklarını büyük anlamıyla terk edeceğini ve olayların artık daha çok dış dünyada geçeceğini görmüştük. Westworld hayranları yeni sezonu büyük bir heyecanla bekliyor.

    Üçüncü sezonda Breaking Bad'in ünlü aktörü Aaron Paul, Westworld dünyasına katılacak. Önceki sezonların sevilen oyuncuları Evan Rachel Wood (Dolores), Ed Harris (Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard) gibi isimler de geri dönüyor.

    Westworld, Jonathan Nolan ve Lisa Joy tarafından hazırlanıyor.



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    xAdli 1 hf. en beğenilen
    Pek bilinmeyen efsane bi dizi.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    cryptdlg 1 hf.
    Bu dizi, ikinci sezonla final yapmıştır. 3. Sezon ölüyü diriltmeye çalışmaktan farksız.
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    alito 1 hf.
    3. Sezon çok geç geldi ve haliyle seyirci diziden koptu. Umarım güzel bir şekilde hikayeyi bağlarlar da boşuna izlememiş oluruz.
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    classf2re 1 hf.
    2. Sezon sonunda dizi bitti zaten. Madem devam edecekti hikaye neden bu şekilde işlendi anlamak güç. Ama izlemek isteyenlere tavsiye ederim. Özellikle yapay zekaya ilgisi olanlara
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    strathmorea 1 hf.
    2.sezon dizi öyle koptu ki ilk sezonu mumla aradım ve maalesef bitiremedim, o derece boğdu. Zaten genel olarak bu şekilde yorumlar var bu sebeple kimse 3.sezon nerede, ne zaman başlayacak gibisinden merak etmedi. Dizi genel olarak unutuldu. Umarım 3.sezon ilk sezonun havasını yakalar.
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    sadrag 1 hf.
    Ilk sezon çok iyiydi ama ikinci sezon sarmadı.. Tamamlayamadım yani. Hikaye anlatımı çok dağınık geldi bana nedense.

    Birde Antony Hopkins ne oyuncu be..
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    Rcp.y 1 hf.
    Onyargili olmayin izleyin super dizidir kendisi.
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    xraited 1 hf.
    Şükürler olsun başlıyor artık
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    TITAN 1 hf.
    Çöp bir dizi. Genelde kendini kültürlü sanan entel ruhlu tipler izliyor
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    xAdli 1 hf. en beğenilen
    Pek bilinmeyen efsane bi dizi.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Dürüstİnsan 1 hf. xAdli
    Gayet bilinen bir dizi. Herkese hitap etmediği için öyle gözüküyor. Dizi için nisan ayında başlar diye düşünüyordum. 15 Mart beklediğimden erken bir tarih. Videoya bakılırsa politika sezonun teması olacak gibi. Merakla bekliyorum.
    Yanıtla +1
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    Jowiyaga 1 hf. xAdli
    Pek bilinmemesinin sebebi bana göre çok ağır bir dizi olması. Sanki dizi değil de edebi bir eser. O cümleler, tanrı, şeytan, insan olayı falan çok anlamlı dizi. 10 yıldır dizi izliyorum bu diziyi anlamak için 2 3 kere izleyeceğim final yaptıktan sonra.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    QuexSeeL 1 hf.
    Ed Harris Men in Black filmlerinde ne zaman oynadı yahu diye düşündüm bir an. Unutmuşuz resmen diziyi bu kadar ara verilir mi bea!
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    2280 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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    westworld, hbo ve
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