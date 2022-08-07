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    Whatsapp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Çoklu cihaz kullanımlarında güvenliği artıracak

    WhatsApp'ın çoklu cihaz kullanımlarında hesap güvenliğini artıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Habersiz giriş denemelerinde kullanıcılar bilgilendirilecek.
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    Whatsapp'a eklenecek yeni bir güvenlik özelliği ortaya çıktı
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    Birçok yönden günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen popüler haberleşme uygulaması Whatsapp, yeni yetenekler kazanmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi de WABetaInfo, henüz beta kanallarında paylaşılmayan yeni bir güvenlik özelliğini keşfetti.

    Yeni özelliker neler sunuyor?

    Bildirilenlere göre ‘Oturum Açma Onayı’ adı verilen yeni özellik, oturum açma girişiminin bilinmeyen bir kişi veya cihazdan yapılıp yapılmadığı konusunda kullanıcıların uyarılmasını sağlayacak. Bununla birlikte kullanıcı hesabına yapılacak habersiz bir giriş denemesinde, kullanıcılar girişimin zamanı, kişi ve cihazın adı gibi bilgiler içeren yeni bir giriş onayı bildirimi ile karşılaşacaklar. 

    Yeni özelliğin şu anda yalnızca geliştirme aşamasında olduğunu belirtmemiz gerek. Zira özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da henüz bilinmiyor. Günümüzde Whatsapp,  iki faktörlü kimlik doğrulaması için altı haneli bir güvenlik PIN'i seçeneği sunuyor olsa da, yeni özelliğin cihazlar arasında sık sık geçiş yapan kullanıcılar için uygulamayı daha güvenli hale getireceğini söyleyebiliriz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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