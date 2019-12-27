Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Store mağazasında Hyper Light Drifter var

    Kuş bakışı olarak oynanan Hyper Light Drifter aksiyon rol yapma oyunu The Legend of Zelda: A Link to the Past ve Diablo yapımlarının karışımı olarak gösteriliyor.
    2 sa.
    229
    9
    2
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epic Store mağazasında Hyper Light Drifter var
    Tam Boyutta Gör

    Yılbaşına kadar 12 gün boyunca ücretsiz oyun kampanyasının sonuna yaklaşmakta olan Epic Games mağazasının bugün yayınladığı hediyesi Heart Machine imzalı Hyper Light Drifter oldu.

    Hyper Light Drifter neler sunuyor?

    2016 yılında piyasaya sürülen Hyper Light Drifter kuş bakışı bir aksiyon rol yapma oyunu. Piksel tabanlı grafiklere sahip olan oyun The Legend of Zelda: A Link to the Past ve Diablo karışımı olarak gösteriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

    Oyunda unutulmuş bilgileri ve kayıp geçmişi toplayan bir Drifter rolünü oynuyorsunuz. İflah olmaz bir hastalığa tutulan bu Drifter, Buried Time diyarına yolculuk ederek acılarını dindirmenin yollarını arıyor.

    Tamamen el yapımı animasyonlar ve grafikler ile bezenmiş Hyper Light Drifter sürekli kendisini geliştiren bir mekanik barındırıyor. Oyun yarın saat 18.59’a kadar ücretsiz olarak edinilebilir.

    Oyun sayfası



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t 8 dk.
    Yine eskiden verdikleri bir oyun. Her gün bedava oyun deyince büyük beklentiye girmiştim ama elle tutulur bir şey vermediler ne yazık ki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ahmet51 1 sa.
    Teşekkürler kaptım bi tane
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 59 dk. Matrix 4'ün Morpheus'u belli oldu iddiası 1 sa. Karşınızda yerli otomobil | Tanıtımına gittik, işte özellikleri 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Epic Store mağazasında Hyper Light Drifter var Sonraki MSI yeni Optix oyuncu monitörünü duyurdu 3 sa. Intel 14 nm’ye 5.1 GHz üstü frekanslarla veda edecek 3 sa. Tesla Model Y'nin çift motorlu versiyonu canlı olarak görüntülendi 4 sa. Vivo akıllı telefonlara, deprem uyarısı özelliği geliyor 4 sa. Ryan Reynolds'tan Deadpool 3 ile ilgili açıklama 5 sa. Yeni LG ses sistemleri yapay zeka kullanıyor 5 sa. 2019 YILININ SON İNDİRİMİ 5 sa. Samsung Galaxy S9 modelleri yeni bir Android 10 beta güncellemesi daha aldı 6 sa. LG webOS Auto platformu CES 2020'de görücüye çıkacak 6 sa. Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek 7 sa. LGA 1151’de kullanılan soğutucular LGA 1200’de de kullanılabilecek 7 sa. Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı 8 sa. Steam, 2019'un en çok satan oyunlarını açıkladı 8 sa. Xiaomi kadınlara yönelik yuvarlak ekranlı bir akıllı saat çıkaracak 9 sa. Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı 10 sa. Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak? 10 sa. Gigabyte Aorus X570 Pro anakart inceleme 10 sa. Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek 10 sa. Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu! 11 sa. Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!
    DonanımHaber
    Samsung NEON geliyor
    DonanımHaber
    Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim