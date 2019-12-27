Epic Store mağazasında Hyper Light Drifter var

Tam Boyutta Gör

Yılbaşına kadar 12 gün boyunca ücretsiz oyun kampanyasının sonuna yaklaşmakta olan Epic Games mağazasının bugün yayınladığı hediyesi Heart Machine imzalı Hyper Light Drifter oldu.

Hyper Light Drifter neler sunuyor?

2016 yılında piyasaya sürülen Hyper Light Drifter kuş bakışı bir aksiyon rol yapma oyunu. Piksel tabanlı grafiklere sahip olan oyun The Legend of Zelda: A Link to the Past ve Diablo karışımı olarak gösteriliyor.

Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

Oyunda unutulmuş bilgileri ve kayıp geçmişi toplayan bir Drifter rolünü oynuyorsunuz. İflah olmaz bir hastalığa tutulan bu Drifter, Buried Time diyarına yolculuk ederek acılarını dindirmenin yollarını arıyor.

Tamamen el yapımı animasyonlar ve grafikler ile bezenmiş Hyper Light Drifter sürekli kendisini geliştiren bir mekanik barındırıyor. Oyun yarın saat 18.59’a kadar ücretsiz olarak edinilebilir.

Oyun sayfası