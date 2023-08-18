WhatsApp Web'e beklenen özellik geldi: Mesajlar daha hızlı iletilecek

Mesajlar arka planda senkronize edilecek
Yeni arka plan senkronizasyonu özelliği sayesinde web tarayıcı boştayken veya bilgisayar uyku modundayken bile mesajlar ve bildirimler gelmeye devam edecek. Kullanıcılar, hiçbir mesajı kaçırmadan telefonlarıyla bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek.
Arka planda eşitleme, WhatsApp Web uygulamasının son sürümünde mevcut. Ancak, varsayılan olarak açık değil. WhatsApp webe giriş yaptıktan sonra Ayarlar - Bildirimler - Mesajlar altından Arka plan senkronizasyonu (Background sync) etkinleştirmek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.