WhatsApp Web'e beklenen özellik geldi: Mesajlar daha hızlı iletilecek

WhatsApp Web şifre koyma nasıl yapılır? 4 gün önce eklendi

Mesajlar arka planda senkronize edilecek

Yeni arka plan senkronizasyonu özelliği sayesinde web tarayıcı boştayken veya bilgisayar uyku modundayken bile mesajlar ve bildirimler gelmeye devam edecek. Kullanıcılar, hiçbir mesajı kaçırmadan telefonlarıyla bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek.

Arka planda eşitleme, WhatsApp Web uygulamasının son sürümünde mevcut. Ancak, varsayılan olarak açık değil. WhatsApp webe giriş yaptıktan sonra Ayarlar - Bildirimler - Mesajlar altından Arka plan senkronizasyonu (Background sync) etkinleştirmek gerekiyor.

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WhatsApp Web'in yeni özelliğiyle mesajlar daha hızlı iletilecek