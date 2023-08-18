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    Anlık Bildirim

    WhatsApp Web'e beklenen özellik geldi: Mesajlar daha hızlı iletilecek

    Meta, WhatsApp'ı bilgisayardan da kullananlar için de güncelleme yayınlamaya devam ediyor. WhatsApp Web uygulamasına mesajların iletilmesini hızlandıracak yeni özellik geliyor.
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    whatsapp web arka plan senkronizasyon eşitleme Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yüksek kalitede fotoğraf gönderme, HD video atma özelliğiyle güncellenirken, WhatsApp Web uygulaması arka planda senkronize etme özelliğiyle güncellendi. Bu, WhatsApp’ın bilgisayarda daha performanslı çalışacağı, mesajların her durumda daha çabuk iletileceği anlamına geliyor.

    Mesajlar arka planda senkronize edilecek

    Yeni arka plan senkronizasyonu özelliği sayesinde web tarayıcı boştayken veya bilgisayar uyku modundayken bile mesajlar ve bildirimler gelmeye devam edecek. Kullanıcılar, hiçbir mesajı kaçırmadan telefonlarıyla bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek.

    Arka planda eşitleme, WhatsApp Web uygulamasının son sürümünde mevcut. Ancak, varsayılan olarak açık değil. WhatsApp webe giriş yaptıktan sonra Ayarlar - Bildirimler - Mesajlar altından Arka plan senkronizasyonu (Background sync) etkinleştirmek gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 9 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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