WhatsApp’a kendini imha eden gruplar geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda kaybolan mesajlar özelliğini getiren WhatsApp bu kez kaybolan gruplar özelliği üzerinde çalışıyor. Kaybolan Gruplar kenarda köşede unutulan grupların önüne geçiyor.

WhatsApp kaybolan gruplar

WhatsApp beta kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre Grup ayarları içerisine yok olma süresini belirleyebilecek bir seçenek ekleniyor. Kullanıcılar 1 gün veya 1 hafta şeklinde sabit gün belirleyebileceği gibi özel bir zaman aralığı da belirleyebiliyor. Yine kaybolma özelliğini tamamen iptal etme de seçenekler arasında yer alıyor.

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Kaybolan grup belirleme sadece kişiye özel. Bunu belirleyen kullanıcının mesajları gruptan kayboluyor. Diğer kullanıcılar süre belirlemediyse onların mesajları devam ediyor. Özellikle uzun süre kullanılmayıp listenin alt kısmında unutulmuş grupların temizlenmesi adına güzel bir seçenek denebilir.

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