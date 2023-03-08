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    Anlık Bildirim

    WhatsApp’a kendini imha eden gruplar geliyor

    WhatsApp uygulamasında unutulup giden gruplar için yeni bir özellik devreye giriyor. Kullanıcılar grup ayarlarından artık kaybolma süresini belirleyebilecek.    
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    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda kaybolan mesajlar özelliğini getiren WhatsApp bu kez kaybolan gruplar özelliği üzerinde çalışıyor. Kaybolan Gruplar kenarda köşede unutulan grupların önüne geçiyor.

    WhatsApp kaybolan gruplar

    WhatsApp beta kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre Grup ayarları içerisine yok olma süresini belirleyebilecek bir seçenek ekleniyor. Kullanıcılar 1 gün veya 1 hafta şeklinde sabit gün belirleyebileceği gibi özel bir zaman aralığı da belirleyebiliyor. Yine kaybolma özelliğini tamamen iptal etme de seçenekler arasında yer alıyor.

    Kaybolan grup belirleme sadece kişiye özel. Bunu belirleyen kullanıcının mesajları gruptan kayboluyor. Diğer kullanıcılar süre belirlemediyse onların mesajları devam ediyor. Özellikle uzun süre kullanılmayıp listenin alt kısmında unutulmuş grupların temizlenmesi adına güzel bir seçenek denebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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