WhatsApp’a kendini imha eden gruplar geliyor

WhatsApp kaybolan gruplar
WhatsApp beta kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre Grup ayarları içerisine yok olma süresini belirleyebilecek bir seçenek ekleniyor. Kullanıcılar 1 gün veya 1 hafta şeklinde sabit gün belirleyebileceği gibi özel bir zaman aralığı da belirleyebiliyor. Yine kaybolma özelliğini tamamen iptal etme de seçenekler arasında yer alıyor.
Kaybolan grup belirleme sadece kişiye özel. Bunu belirleyen kullanıcının mesajları gruptan kayboluyor. Diğer kullanıcılar süre belirlemediyse onların mesajları devam ediyor. Özellikle uzun süre kullanılmayıp listenin alt kısmında unutulmuş grupların temizlenmesi adına güzel bir seçenek denebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez