Samsung Galaxy A55'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

İşte Samsung Galaxy A55'in tasarımı ve beklenen özellikleri:
Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A54'ün halefi Galaxy A55, ortalanmış Infinity-O ön kameraya sahip 6,5 inç düz ekranla gelecek ve bu ekran Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip olacak. Ekranın ayrıca full HD+ çözünürlük ve 120Hz'e kadar ekran yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Tasarım açısından ise telefon, bir değişikliğe gidilerek her tarafı saran düz bir çerçeve tasarımıyla gelecek.
Son olarak cihazın kamera kurulumuna değinecek olursak ise OIS'li 50MP birincil kamera, 12MP ultra geniş lens ve 5MP makro sensörden oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerası bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.