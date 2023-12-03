Samsung Galaxy A55'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde Galaxy A35, Galaxy A15, Galaxy A25 ve Galaxy A55 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy A serisinden Galaxy A55 5G'nin tasarımı ise yakın bir zamanda ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy A55'in tasarımı ve beklenen özellikleri:

Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A54'ün halefi Galaxy A55, ortalanmış Infinity-O ön kameraya sahip 6,5 inç düz ekranla gelecek ve bu ekran Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip olacak. Ekranın ayrıca full HD+ çözünürlük ve 120Hz'e kadar ekran yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Tasarım açısından ise telefon, bir değişikliğe gidilerek her tarafı saran düz bir çerçeve tasarımıyla gelecek.

Tam Boyutta Gör 161,1 x 77,3 / 77,9 x 8,2 mm ölçülerinde olması beklenen cihaz, AMD GPU'lu yeni bir Exynos 1480 yonga seti ile güçlendirilebilir. 25W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama sunacak.

Son olarak cihazın kamera kurulumuna değinecek olursak ise OIS'li 50MP birincil kamera, 12MP ultra geniş lens ve 5MP makro sensörden oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerası bulunacak.

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