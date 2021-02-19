WhatsApp gizlilik sözleşmesini gözümüze sokmaya devam edecek

Yeni gizlilik sözleşmesi ile büyük tartışmalara sebep olan ve ülkemiz dahil pek çok ülkede soruşturma açılan WhatsApp inadından vazgeçmiyor. Mesajlaşma devi yeni sözleşmeyi daha fazla önümüze getirecek.İlginizi Çekebilir Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı
Dediğim dedik
WhatsApp kullanıcı verilerini zorunlu bir şekilde Facebook ile paylaşan yeni sözleşmesinden kesinlikle geri adım atmadı ve sürekli doğru bir adım olduğunu savundu. Yakın zamanda bir Durum mesajı olarak sözleşmenin neden bu şekilde hazırlandığını takipçilere anlatmıştı.
Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu"
15 Mayıs itibariyle her kullanıcının kesinlikle kabul etmesi gereken yeni sözleşme önümüzdeki haftalarda daha fazla öne çıkarılacak. Sohbet sekmesinin en üstünde yer alacak bir bilgilendirme modülü daha sade bir tasarım ile sözleşmeyi anlatacak.
Normalde 8 Şubat olarak ilk tarih belirlendiğinde kullanıcıların yoğun bir şekilde diğer sohbet uygulamalarına geçtiği görülmüştü. Sonrasında Facebook’un geri adım atacağı düşünülerek ortam biraz sakinleşmişti. Ne var ki WhatsApp ısrarını sürdürüyor ve muhtemelen Nisan ayında yoğun bir şekilde mesajlaşma uygulaması transferleri göreceğiz.
https://www.engadget.com/whatsapp-reintroduce-new-privacy-policy-210045123.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Komik :)
Bununla ilgili Web’de çok örnek var, bir tanesini paylaşayım;
Saat 2: 24'te bir telefonla seks servisi aradığını ve 18 dakika konuştuğunu biliyorlar. Ama ne hakkında konuştuğunu bilmiyorlar.
Bir jinekoloğu aradığınızı, yarım saat konuştuğunuzu ve o gün yerel Planlı Ebeveynlik numarasını aradığınızı biliyorlar. Ama ne hakkında konuştuğunuzu kimse bilmiyor.
Bir HIV testi servisiyle, sonra doktorunuzla ve ardından aynı saatte sağlık sigortası şirketinizle konuştuğunuzu biliyorlar. Ama neyin tartışıldığını bilmiyorlar.
Bu örnekte ne durumda olduğunuz aslında gayet belli. Metadata ve çerezler yardımıyla mesajınızı okumasına gerek kalmıyor.
Daha Türkiye’ye ait bir örnek ben vereyim;
Boğaziçi üniversitesi protestosuyla ilgili bir grupta olduğunuzu düşünelim. Grupta mesajlaştığınız belli, o grupta bir protestoya katıldınız, o gruptakilerin hepsi protesto grubu diye işaretlendi. Bundan sonraki yazışmalar olduğunda yeni bir eylem olacağını anlamaları çok zor değil.
Şimdi gelelim neticeye, değil metadatayı, mesajınızı da okuyacağız deseler yine bu millet koyun gibi kabul edip, kullanmaya devam eder. Sebep sorduğunda da “herkes kullanıyor” veya “gizlim saklım yok ne olacak okusunlar” derler.
içişleri bakanlığı çıkıp terörist de değilsinizdir, 70 şirketle paylaşıyorsunuz, biz de okuyacağız mesajlarınızı deseler bu kafayla ona da tamam derler. İçişlerinin okuması 70 Amerikan şirketinin okumasından daha masum bence. Yine de mahremiyetin önemini anlamak ve insanlara anlatmak lazım. Whatsapp dursun ama en çok görüştüklerinizi telegram’a davet edin. En sık konuştuklarınızla oradan iletişime geçin, Whatsapp ‘I olabildiğince az kullanın. 2008’de 1$’a satın aldığım whatsapp ‘I geçen ay sildim ve telegramdan herkesle görüşüyorum. Bir yıldır tüm yakınlarımı taşımıştım zaten. Hiç sorun yaşamıyorum zükerberg’e selam olsun.