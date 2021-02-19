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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp gizlilik sözleşmesini gözümüze sokmaya devam edecek

    WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi yakın zamanda sohbet listesinin en üstünde görünerek sade bir tasarımla kullanıcıya anlatılacak. Yani WhatsApp vazgeçmiyor.
    19 Şubat 2021, 11:32 (12 sa.)
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    36
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    14

    WhatsApp gizlilik sözleşmesini gözümüze sokmaya devam edecek

    Yeni gizlilik sözleşmesi ile büyük tartışmalara sebep olan ve ülkemiz dahil pek çok ülkede soruşturma açılan WhatsApp inadından vazgeçmiyor. Mesajlaşma devi yeni sözleşmeyi daha fazla önümüze getirecek.

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    WhatsApp kullanıcı verilerini zorunlu bir şekilde Facebook ile paylaşan yeni sözleşmesinden kesinlikle geri adım atmadı ve sürekli doğru bir adım olduğunu savundu. Yakın zamanda bir Durum mesajı olarak sözleşmenin neden bu şekilde hazırlandığını takipçilere anlatmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu"

    15 Mayıs itibariyle her kullanıcının kesinlikle kabul etmesi gereken yeni sözleşme önümüzdeki haftalarda daha fazla öne çıkarılacak. Sohbet sekmesinin en üstünde yer alacak bir bilgilendirme modülü daha sade bir tasarım ile sözleşmeyi anlatacak.

    Normalde 8 Şubat olarak ilk tarih belirlendiğinde kullanıcıların yoğun bir şekilde diğer sohbet uygulamalarına geçtiği görülmüştü. Sonrasında Facebook’un geri adım atacağı düşünülerek ortam biraz sakinleşmişti. Ne var ki WhatsApp ısrarını sürdürüyor ve muhtemelen Nisan ayında yoğun bir şekilde mesajlaşma uygulaması transferleri göreceğiz.



    https://www.engadget.com/whatsapp-reintroduce-new-privacy-policy-210045123.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    babadol (Talat ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen arion
    Ben Ios kullanırken izin vermiyorum, sizi bilemem.
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    arion (Onur Torun) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cihazlarda yüzlerce uygulama kurulu, hepsi arka planda türlü türlü erişimler istiyor ve veriyoruz. Whatsapp bunu açık açık yapacam diyince mi sorun oldu?



    Komik :)
    Cihazlarda yüzlerce uygulama kurulu, hepsi arka planda türlü türlü erişimler istiyor ve veriyoruz. Whatsapp bunu açık açık yapacam diyince mi sorun oldu?
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    4 Yanıt Yanıtla +23
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    4 435 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Metadata’yı Facebook’a ait 70 alt şirketiyle paylaşmaya devam edecek. Bu Metadata nedir? Aktivite bilgileriniz diyebiliriz. Kimi aradınız, kime mesaj attınız, sizin ve karşıdakinin GPS bilgileri paylaşılıyor. Bu kulağa çok masum gibi gelebilir, ancak aktivitenizden aslında ne yaptığınız anlayabiliyorlar. bir de unutmayın sadece Whatsapp değil, instagram, Facebook gibi ek programlarınız da varsa datalarınız ortak bir havuzda toplanıyor öyle işleniyor. Paylaşılan aktivite sadece Whatsapp değil, normal telefondan aramalarınız ve mesajlaşmaların bilgileri de gidiyor. Whatsapp kurarken çerezlerini de kurmuş oluyorsunuz. Sistem’den data topluyor.



    Bununla ilgili Web’de çok örnek var, bir tanesini paylaşayım;



    Saat 2: 24'te bir telefonla seks servisi aradığını ve 18 dakika konuştuğunu biliyorlar. Ama ne hakkında konuştuğunu bilmiyorlar.

    Bir jinekoloğu aradığınızı, yarım saat konuştuğunuzu ve o gün yerel Planlı Ebeveynlik numarasını aradığınızı biliyorlar. Ama ne hakkında konuştuğunuzu kimse bilmiyor.

    Bir HIV testi servisiyle, sonra doktorunuzla ve ardından aynı saatte sağlık sigortası şirketinizle konuştuğunuzu biliyorlar. Ama neyin tartışıldığını bilmiyorlar.



    Bu örnekte ne durumda olduğunuz aslında gayet belli. Metadata ve çerezler yardımıyla mesajınızı okumasına gerek kalmıyor.

    Daha Türkiye’ye ait bir örnek ben vereyim;

    Boğaziçi üniversitesi protestosuyla ilgili bir grupta olduğunuzu düşünelim. Grupta mesajlaştığınız belli, o grupta bir protestoya katıldınız, o gruptakilerin hepsi protesto grubu diye işaretlendi. Bundan sonraki yazışmalar olduğunda yeni bir eylem olacağını anlamaları çok zor değil.



    Şimdi gelelim neticeye, değil metadatayı, mesajınızı da okuyacağız deseler yine bu millet koyun gibi kabul edip, kullanmaya devam eder. Sebep sorduğunda da “herkes kullanıyor” veya “gizlim saklım yok ne olacak okusunlar” derler.

    içişleri bakanlığı çıkıp terörist de değilsinizdir, 70 şirketle paylaşıyorsunuz, biz de okuyacağız mesajlarınızı deseler bu kafayla ona da tamam derler. İçişlerinin okuması 70 Amerikan şirketinin okumasından daha masum bence. Yine de mahremiyetin önemini anlamak ve insanlara anlatmak lazım. Whatsapp dursun ama en çok görüştüklerinizi telegram’a davet edin. En sık konuştuklarınızla oradan iletişime geçin, Whatsapp ‘I olabildiğince az kullanın. 2008’de 1$’a satın aldığım whatsapp ‘I geçen ay sildim ve telegramdan herkesle görüşüyorum. Bir yıldır tüm yakınlarımı taşımıştım zaten. Hiç sorun yaşamıyorum zükerberg’e selam olsun.
    Metadata’yı Facebook’a ait 70 alt şirketiyle paylaşmaya devam edecek. Bu Metadata nedir? Aktivite bilgileriniz diyebiliriz. Kimi aradınız, kime mesaj attınız, s...
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    P Phant0mTR (T K) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında bunu kafaya takmıyordum. Onaylayıp geçecektim. Sonuçta diğerleri de aynı şeyi yapıyor. Ama.. Bunların bu inadından dolayı giderek daha fazla sinir olmaya başladım.
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    The Hollow 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    WP kullanmamakla sadece bir deliği kapatıyordum. Bu WP haberi yayıldığından beri kendi cihazlarımda FB ve bağlantılı adreslerini komple engelledim. Ev ağım, public wifi veya hücresel fark etmiyor, hepsinde geçerli. Zaten WP hariç FB bağlantılı bir şey kullanmadığım için eksiklik hissetmedim.

    Ben zaten FB ve bağlantılı servisleri kullanmıyorum demeyin, cihazlar standby durumdayken bile FB adresleriyle iletişime geçebiliyor. Özellikle Xiaomi cihazlarda bu durum çok yaygın. Önemsiyorsanız engelleyin gitsin. Google'da var tabi ama o artık internetin bir parçası haline geldiği için saymıyorum.
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    JourneyToTheWest 2 sa. ( Mesaj Silindi ) The Hollow
    Hocam foruma bu reklam ve takipçi engelleme hakkında detaylı bir rehber hazırlasanız güzel olur hem PC hemde Android tarafında.
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    O Vaz geçmezse biz ondan Vaz geçeriz telegram kullanıyoruz ısrar ederse komple kaldırırız olur biter
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    D DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerika ya vize almaya kalktığınızda

    Karşınıza çıkacak

    Onay veren arkadaşlar Amerika hakkında ileri geri konuşmayın
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    tobepeople 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kullandığınız internet ile en ufak bağlantısı olan her cihaz zaten potansiyel risk taşıyor; bu kadar büyütmenin anlamı yok , verilerinizi hdd, ssd, usb ,cd ,disket yada her ne haltta tuttuğunuzun hiçbir önemi yok. Ya seve seve ya da ruhunuz bile duymadan o bilgilere ihtiyaçları varsa her türlü bir yolunu bulup elde ediyorlar: Ülkemizde zaten adalet sistemi Avrupa'ya kıyasla yok denecek kadar az iken neyin davasını yapıyorsunuz anlamıyorum; diğer ülkeler haklarını aramak için mahkemeye gidip ücret ödeyerek dava açmak zorunda kalmıyor, bizde ise bu tamamen bizim çabalarımıza bağlı ve sonuçta %70 hayal kırıklığıdır. Halk daha ezildiği halde sesini çıkartamıyor her şeyi sineye çekiyorken X firmasının verilerinizi elde etse ne olacak ki, verilerinizi korumanın milyon tane yolu var ama bizim gibiler için ne gerek var? Bizim ülkemizde 1 milyon kişi bile yok, verilerini koruma gereksinimi duyacak kadar şeye sahip olanlar. Kendinizi Avrupalılar ile kıyaslamaya çalışmayın; gurbetçiler bile o ülkelerde ikinci sınıf vatandaştır, biz ise ülkemizde üçüncü sınıf vatandaş bile değiliz: Mültecilerin sahip oldukları haklar bile çoğu zaman bizden üstündür(Ben bir asgari ücretli olarak kendimi dördüncü sınıf vatandaş olarak görüyorum; hatta köleyiz lan biz, sivri sinekler kanımızı emsin diye bekleyen ve hayatlarını sürdürmeleri için gerekli kan bankalarıyız!)
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    Rindaman ( -) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Siz daha önce birini asliye hukuk'a falan şikayet mi ettiniz?


    Bu arada arkadaşlar iş dünyasında ekiplerin bir anda telegrama geçiyorum eyoo hoppaaa diye atlaması mümkün değil.

    Anca telegram yüklenecek, gruplar kurulacak falan, eş zamanlı devam edilecek ve bir kırılma anı yakalanıp telegram ağır basarsa whatsapp tamamen kaldırılabilir

    yoksa bir sürü insanın whatsapp'da oturmuş çevresi var. Telegram iyiymiş desen bile kitle nüfuzu da önemli.

    Düşünün Türkiye'de vw, renault falan bırakıp mazda'ya geçebilir mi insanlar koşa koşa?
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    erka1907 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    telefonunuzda ne kadar gizli bir belgeniz var ki izin vermekten bu kadar korkuyosunuz.
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    Rindaman ( -) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bastık okeye geçtik kardeşim.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben direk onayladım kafam rahat
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    N noobszle 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonunda Instagram yada Facebook yüklü biri silerse seref yoksunudur 🤣🤣
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    rindaasd (Hakan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kabul ettirebildiklerini kâr sayacaklar galiba,ama ben ailem ve çevrem şimdiden yedek uygulamaları yükledik bile,ne zamanki kesinleşti işte o zaman DELETE
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    3415 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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