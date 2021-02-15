Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu

Ocak ayının başında kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, bazı mesajlaşma verilerini Facebook’la paylaşma kararı aldığını duyurmuştu. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurmuş ancak Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde bu karar uygulanmayacaktı. Dünya çapında tepki toplayan bu kararın ardından Türkiye’de Rekabet Kurumu soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kararı belli oldu.İlginizi Çekebilir Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu
Rekabet Kurumu 11 Ocak’ta başlattığı soruşturmanın geçici tedbir kararını yayınladı. Rekabet Kurumu, WhatsApp’taki kullanıcı verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik koşulların durdurulmasına karar verdi. Yeni sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların verileri de Facebook’la ve diğer firmalarla paylaşılamayacak. Bu karar Türkiye’deki tüm WhatsApp kullanıcıları için geçerli olacak.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi"
Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, “Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
WhatsApp 15 Mayıs'a kadar ertelemişti
WhatsApp, 8 Şubat 2021'de devreye almayı planladığı yeni sözleşmeyi 15 Mayıs'a kadar erteledi. WhatsApp, kafalardaki karışıklığı gidermek ve sözleşmeyi daha iyi anlatabilmek için erteleme kararı aldığını duyurdu. WhatsApp, veri paylaşımı kararını devam ettirmek istese bile Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Facebook'la ya da başka firmalarla paylaşamayacak.
https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=e3bd6f42-4954-4177-b4ee-7783d47c4131 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Noldu vatsab noldu kalırsın işte böyle,ulan türk halkının verisini çalmak neymiş!
Sonunda vatsabı kullanabilecem yuppiiii!
Ben Facebook un istediği gibi 8 şubatta WhatsApp hesabımı hem de telefondan facebook uygulamalarını sildim... Kullanırsam da paylaşımdan ziyade arkadaşları takip için; reklam ve takip engelleyici yüklü Firefox açıp kullanıyorum. En azından tarayıcıda, uygulamadan daha güvende hissediyorum kendimi...
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