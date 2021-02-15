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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu

    Rekabet Kurumu, WhatsApp hakkındaki kararını açıkladı. WhatsApp'taki kullanıcı verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik koşulların geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
    15 Şubat 2021, 12:28 (Güncellendi, 2 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu
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    Ocak ayının başında kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, bazı mesajlaşma verilerini Facebook’la paylaşma kararı aldığını duyurmuştu. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurmuş ancak Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde bu karar uygulanmayacaktı. Dünya çapında tepki toplayan bu kararın ardından Türkiye’de Rekabet Kurumu soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kararı belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu

    Rekabet Kurumu 11 Ocak’ta başlattığı soruşturmanın geçici tedbir kararını yayınladı. Rekabet Kurumu, WhatsApp’taki kullanıcı verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik koşulların durdurulmasına karar verdi. Yeni sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların verileri de Facebook’la ve diğer firmalarla paylaşılamayacak. Bu karar Türkiye’deki tüm WhatsApp kullanıcıları için geçerli olacak.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi"

    Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, “Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

    WhatsApp 15 Mayıs'a kadar ertelemişti

    WhatsApp, 8 Şubat 2021'de devreye almayı planladığı yeni sözleşmeyi 15 Mayıs'a kadar erteledi. WhatsApp, kafalardaki karışıklığı gidermek ve sözleşmeyi daha iyi anlatabilmek için erteleme kararı aldığını duyurdu. WhatsApp, veri paylaşımı kararını devam ettirmek istese bile Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Facebook'la ya da başka firmalarla paylaşamayacak.



    https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=e3bd6f42-4954-4177-b4ee-7783d47c4131 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M manesfirst (fatih doğmuş) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben bizim milleti anlamıyorum arkadaş. WhatsApp'a verilerini facebook ve instagram ile paylaşamazsın diye AB de diyor, orda paşa paşa tamam abi paylaşmayacağım diyor WhatsApp, millet de bunu alkışlıyor "bak elin adamı halkının verilerini koruyor" diye. Bizde aynı karar verilince "bizim verimizi ne yapsın WhatsApp" veya "sanki yaptırabilecekler de" vs diye bıdı bıdı yapıyorlar. Gayet güzel bir karar de geç işte, gizliliğimiz korumaya çalışılıyor.
    Ben bizim milleti anlamıyorum arkadaş. WhatsApp'a verilerini facebook ve instagram ile paylaşamazsın diye AB de diyor, orda paşa paşa tamam abi paylaşmayacağım ...
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    2 Yanıt Yanıtla +60
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    Goril1 (Selo ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Arkadaş piskopata bağlamışsınız, karar almasa siyasilerde niye ilgilenmiyor alsa niye aldı manyak mısınız siz?
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    YOURMOVE 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sadece sözde ibaret. Adamlar zaten istediğini alıyor.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Dogukan_3002 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Veri paylaşımı neyin verisi konuyu halâ anlayamadım ben. Örneğin evdekiler 2 ekmek 1 yoğurt dediğinde açığa çıkan önemli veri nedir ? Veya önemli bir veri olsa, bunu zaten bilemezler mi ? (Uygulama kendilerinin netice de)
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    talhabşş 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Huhuhuhuuuuuu işte bu beee
    Noldu vatsab noldu kalırsın işte böyle,ulan türk halkının verisini çalmak neymiş!
    Sonunda vatsabı kullanabilecem yuppiiii!
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    M mevzuderin (Mustafa mert) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    WhatsApp paylaş masada bizler zaten Facebook ve Instagram'da bütün bilgilerimizi paylaşıyoruz
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    opencode 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Olması gereken bir karar alınmış, bu kararı alanları tebrik ediyorum. Umarım karar uygulamada da geçerli hale getirilebilir.
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    R Ray Kurzweil 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel karar kimse bıdı bıdı yapmasın. Facebook Türkiye'de temsilcilik de açtı zaten seve seve uymak zorundalar.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cezayı öde işinemi bak demişler
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    eseremlak (Eser Oral) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani hükumet demiş ki sadece bizle paylaşacaksınız:)
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    aniceman (aniceman ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde de Avrupa Birliği ile aynı koşullar istense de ülkemizde bunun takibinin yapılacağı yasal merciler yok, o yüzden görünürde aynı olsa da arka planda uygulama Avruğa birliği ve ülkemizde farklı olacaktır...
    Ben Facebook un istediği gibi 8 şubatta WhatsApp hesabımı hem de telefondan facebook uygulamalarını sildim... Kullanırsam da paylaşımdan ziyade arkadaşları takip için; reklam ve takip engelleyici yüklü Firefox açıp kullanıyorum. En azından tarayıcıda, uygulamadan daha güvende hissediyorum kendimi...
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    RazorXmia 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Pek inandırıcı değil,senelerdir kullanıyorlardı zaten :)
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    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    b[color=#141414]ana samimi gelmiyor
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