Whatsapp'ın çizim aracı güncelleniyor: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de WABetaInfo, uygulamanın son beta sürümünde çizim aracına eklenecek bir dizi yeni özellik keşfetti.

Whatsapp'ın çizim aracı güncelleniyor

Hatırlayacak olursak kısa bir süre önce Whatsapp'ın uygulama üzerinden orijinal kalitede fotoğraf göndermeyi mümkün hale getireceğini öğrenmiştik. Uzun zamandır beklenen bu özellik, Android kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Çizim aracına eklenecek yeni özellikler ise, fotoğraflar üzerinde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunacak.

WABetaInfo'ya göre Whatsapp, Snapchat'e benzer şekilde kullanıcıların çizim aracı üzerinden farklı yazı tipleri arasında hızla geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Bu bağlamda yazılan metinler, sola, ortaya veya sağa hizalanabilecek ve kullanıcılar farklı arka plan renkleri seçilebilecek. Böylece görüntüler üzerinde daha fazla özelleştirme fırsatı sunulacak diyebiliriz.

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Paylaşılan raporda, yeni metin düzenleyicinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve gelecekte paylaşılacak bir güncelleme ile kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

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