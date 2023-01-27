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    Whatsapp'ın çizim aracı güncelleniyor: İşte yenilikler

    WABetaInfo'nun son raporuna göre popüler mesajlaşma platformu Whatsapp, uygulamanın çizim aracına üç yeni özellik eklemeyi planlıyor. İşte yeni çizim aracından ilk görüntüler
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    Whatsapp'ın çizim aracı güncelleniyor: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de WABetaInfo, uygulamanın son beta sürümünde çizim aracına eklenecek bir dizi yeni özellik keşfetti.

    Whatsapp'ın çizim aracı güncelleniyor

    Hatırlayacak olursak kısa bir süre önce Whatsapp'ın uygulama üzerinden orijinal kalitede fotoğraf göndermeyi mümkün hale getireceğini öğrenmiştik. Uzun zamandır beklenen bu özellik, Android kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Çizim aracına eklenecek yeni özellikler ise, fotoğraflar üzerinde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunacak. 

    Whatsapp'ın çizim aracı güncelleniyor: İşte yenilikler
    WABetaInfo'ya göre Whatsapp, Snapchat'e benzer şekilde kullanıcıların çizim aracı üzerinden farklı yazı tipleri arasında hızla geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Bu bağlamda yazılan metinler, sola, ortaya veya sağa hizalanabilecek ve kullanıcılar farklı arka plan renkleri seçilebilecek. Böylece görüntüler üzerinde daha fazla özelleştirme fırsatı sunulacak diyebiliriz.

    Paylaşılan raporda, yeni metin düzenleyicinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve gelecekte paylaşılacak bir güncelleme ile kullanıma sunulacağı belirtiliyor. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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