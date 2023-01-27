Whatsapp'ın çizim aracı güncelleniyor: İşte yenilikler

Hatırlayacak olursak kısa bir süre önce Whatsapp'ın uygulama üzerinden orijinal kalitede fotoğraf göndermeyi mümkün hale getireceğini öğrenmiştik. Uzun zamandır beklenen bu özellik, Android kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Çizim aracına eklenecek yeni özellikler ise, fotoğraflar üzerinde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunacak.
Paylaşılan raporda, yeni metin düzenleyicinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve gelecekte paylaşılacak bir güncelleme ile kullanıma sunulacağı belirtiliyor.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?