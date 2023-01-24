Google Mesajlar'a eklenecek yeni özellik belli oldu: Whatsapp'a rakip olacak

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Google Mesajlar’ın uçtan uca şifreleme özelliğini genişleten Google, kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda uygulamaya eklenecek sıradaki özellik de belli oldu. Bugün bir Reddit kullanıcısı tarafından, Google Mesajlar’ın ''Profil'' desteğine sahip olacağını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Google Mesajlar 'Profil Oluşturma' özelliği kazanıyor

Bildirilenlere göre yeni Google Mesajlara eklenecek ''Profil Oluşturma'' özelliği, WhatsApp ve Telegram uygulamalarına benzer olacak. Böylece kullanıcılar e-posta adreslerini kullanarak kendi profillerini oluşturabilecek ve profil fotoğrafları yükleyebilecek. Ayrıca Google, grup sohbetlerinde yer alan kullanıcıların, artık diğer kullanıcıları daha kolay tanımlamasını sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntüler, Profil özelliğinin Google Mesajlar’ın Ayarlar kısmına ekleneceğini doğruluyor. Bu bölümde kullanıcılara ''herkese açık, kişiler'' gibi gizlilik seçenekleri, ''Profil Paylaşma'' ve profil bildirimlerini içeren ek seçenekler sunulacak.

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An itibariyle test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak gelecekteki bir Beta sürümünde karşımıza çıkabilir. Görünüşe Google, amiral gemisi mesajlaşma uygulamasını Whatsapp ve Telegram karşısında daha rekabetçi hale getirmeyi planlıyor.

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