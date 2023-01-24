Google Mesajlar'a eklenecek yeni özellik belli oldu: Whatsapp'a rakip olacak

Google Mesajlar 'Profil Oluşturma' özelliği kazanıyor
Bildirilenlere göre yeni Google Mesajlara eklenecek ''Profil Oluşturma'' özelliği, WhatsApp ve Telegram uygulamalarına benzer olacak. Böylece kullanıcılar e-posta adreslerini kullanarak kendi profillerini oluşturabilecek ve profil fotoğrafları yükleyebilecek. Ayrıca Google, grup sohbetlerinde yer alan kullanıcıların, artık diğer kullanıcıları daha kolay tanımlamasını sağlayacak.
An itibariyle test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak gelecekteki bir Beta sürümünde karşımıza çıkabilir. Görünüşe Google, amiral gemisi mesajlaşma uygulamasını Whatsapp ve Telegram karşısında daha rekabetçi hale getirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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