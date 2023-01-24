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    Google Mesajlar'a eklenecek yeni özellik belli oldu: Whatsapp'a rakip olacak

    Google Mesajlar'a eklenecek sıradaki özellik belli oldu. Mesajlaşma uygulaması, Profil özelliği kapsamında profil oluşturma, fotoğraf ekleme ve yeni foksiyonlara kavuşuyor. 
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    Google Mesajlar'a eklenecek yeni özellik belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Google Mesajlar’ın uçtan uca şifreleme özelliğini genişleten Google, kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda uygulamaya eklenecek sıradaki özellik de belli oldu. Bugün bir Reddit kullanıcısı tarafından, Google Mesajlar’ın ''Profil'' desteğine sahip olacağını gösteren görüntüler paylaşıldı.

    Google Mesajlar 'Profil Oluşturma' özelliği kazanıyor

    Bildirilenlere göre yeni Google Mesajlara eklenecek ''Profil Oluşturma'' özelliği, WhatsApp ve Telegram uygulamalarına benzer olacak. Böylece kullanıcılar e-posta adreslerini kullanarak kendi profillerini oluşturabilecek ve profil fotoğrafları yükleyebilecek. Ayrıca Google, grup sohbetlerinde yer alan kullanıcıların, artık diğer kullanıcıları daha kolay tanımlamasını sağlayacak.

    Google Mesajlar'a eklenecek yeni özellik belli oldu Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntüler, Profil özelliğinin Google Mesajlar’ın Ayarlar kısmına ekleneceğini doğruluyor. Bu bölümde kullanıcılara ''herkese açık, kişiler'' gibi gizlilik seçenekleri, ''Profil Paylaşma'' ve profil bildirimlerini içeren ek seçenekler sunulacak.

    An itibariyle test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak gelecekteki bir Beta sürümünde karşımıza çıkabilir. Görünüşe Google, amiral gemisi mesajlaşma uygulamasını Whatsapp ve Telegram karşısında daha rekabetçi hale getirmeyi planlıyor. 

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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