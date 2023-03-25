WhatsApp, 60 saniyelik video göndermenize izin verecek

WhatsApp video mesaj özelliği nasıl kullanılacak?
Yeni özellik, kullanıcıların kamera butonuna dokunarak en uzun 60 saniye video mesajlar kaydedip göndermelerine olanak tanıyacak. WhatsApp video mesajlar, mevcut sesli not özelliğine benzer şekilde uçtan uca şifrelenecek. Bu -sözde- kısa video mesajların WhatsApp dahil hiç kimse tarafından görülemeyeceği anlamına geliyor. Video mesajları kaydedilemeyecek veya başka kişiye yönlendirilemeyecek. Kullanıcılar, isterlerse videoların ekran görüntülerini alabilecek.
Videolu mesaj özelliği, henüz geliştirilme aşamasında ve resmî olarak ne zaman yayınlanacağı belli değil.
WhatsApp, mesajlaşma platformunu sürekli geliştiriyor. En son güncellemeyle grup sohbet deneyimi iyileştirildi. Yöneticiler artık, bir gruba kimlerin katılacağına karar verebiliyor. Ayrıca ortak grupların görülmesi daha kolay hale getirildi. Vakti zamanında açılan ancak uzun süredir etkileşimin olmadığı gruplar da otomatik olarak silinecek. WhatsApp, mobil dışında masaüstü uygulamalarını da güncelliyor. Son olarak, daha hızlı Windows uygulaması duyuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)