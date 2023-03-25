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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, 60 saniyelik video göndermenize izin verecek

    WhatsApp, yakında kullanıcıların 60 saniye süreli videolar kaydedip paylaşmasına izin verecek. WhatsApp’ın yeni özelliği şu anda iPhone kullanıcıları tarafından test ediliyor.
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    yeni whatsapp özelliği 60 saniyelik video Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların kişilerine kısa video mesaj göndermesine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor. WaBetaInfo’nun ortaya çıkardığı yeni WhatsApp özelliği, WhatsApp iOS beta sürümünde (23.6.0.73) bulunuyor.

    WhatsApp video mesaj özelliği nasıl kullanılacak?

    Yeni özellik, kullanıcıların kamera butonuna dokunarak en uzun 60 saniye video mesajlar kaydedip göndermelerine olanak tanıyacak. WhatsApp video mesajlar, mevcut sesli not özelliğine benzer şekilde uçtan uca şifrelenecek. Bu -sözde- kısa video mesajların WhatsApp dahil hiç kimse tarafından görülemeyeceği anlamına geliyor. Video mesajları kaydedilemeyecek veya başka kişiye yönlendirilemeyecek. Kullanıcılar, isterlerse videoların ekran görüntülerini alabilecek.

    Videolu mesaj özelliği, henüz geliştirilme aşamasında ve resmî olarak ne zaman yayınlanacağı belli değil.

    WhatsApp, mesajlaşma platformunu sürekli geliştiriyor. En son güncellemeyle grup sohbet deneyimi iyileştirildi. Yöneticiler artık, bir gruba kimlerin katılacağına karar verebiliyor. Ayrıca ortak grupların görülmesi daha kolay hale getirildi. Vakti zamanında açılan ancak uzun süredir etkileşimin olmadığı gruplar da otomatik olarak silinecek. WhatsApp, mobil dışında masaüstü uygulamalarını da güncelliyor. Son olarak, daha hızlı Windows uygulaması duyuruldu.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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