WhatsApp, 60 saniyelik video göndermenize izin verecek

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların kişilerine kısa video mesaj göndermesine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor. WaBetaInfo’nun ortaya çıkardığı yeni WhatsApp özelliği, WhatsApp iOS beta sürümünde (23.6.0.73) bulunuyor.

WhatsApp yeni bir özellik daha hazırlıyor 2 hf. önce eklendi

WhatsApp video mesaj özelliği nasıl kullanılacak?

Yeni özellik, kullanıcıların kamera butonuna dokunarak en uzun 60 saniye video mesajlar kaydedip göndermelerine olanak tanıyacak. WhatsApp video mesajlar, mevcut sesli not özelliğine benzer şekilde uçtan uca şifrelenecek. Bu -sözde- kısa video mesajların WhatsApp dahil hiç kimse tarafından görülemeyeceği anlamına geliyor. Video mesajları kaydedilemeyecek veya başka kişiye yönlendirilemeyecek. Kullanıcılar, isterlerse videoların ekran görüntülerini alabilecek.

Videolu mesaj özelliği, henüz geliştirilme aşamasında ve resmî olarak ne zaman yayınlanacağı belli değil.

WhatsApp, mesajlaşma platformunu sürekli geliştiriyor. En son güncellemeyle grup sohbet deneyimi iyileştirildi. Yöneticiler artık, bir gruba kimlerin katılacağına karar verebiliyor. Ayrıca ortak grupların görülmesi daha kolay hale getirildi. Vakti zamanında açılan ancak uzun süredir etkileşimin olmadığı gruplar da otomatik olarak silinecek. WhatsApp, mobil dışında masaüstü uygulamalarını da güncelliyor. Son olarak, daha hızlı Windows uygulaması duyuruldu.

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WhatsApp'ın yeni özelliği: 60 saniyelik video gönderme