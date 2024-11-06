2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların sohbette paylaşılan görselleri webde aramalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik sunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar görsellerin gerçekliğini hızlıca kontrol ederek sahte veya düzenlenmiş olup olmadığını anlayabilecek.

WhatsApp şüpheli bağlantılara yönelik yeni güvenlik önlemi alıyor 4 gün önce eklendi

WhatsApp'a webde ara özeliği geliyor

Dijital olarak değiştirilmiş görsellerin ve yanlış bilgilerin yaygın olduğu WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıcıları doğru bilgiye yönlendirecek bir araç görevi görecek. WhatsApp, kullanıcıların görsellerin gerçekliğini doğrulamasını sağlayarak, manipüle edilmiş görsel ve söylentilerin yayılmasını engellemeye yardımcı olacak ve daha güvenli bir bilgi ortamı sağlayacak.

Yeni özelliği kullanmak için, sohbette paylaşılan görsele dokunup menüden “Web'de ara” seçeneğini seçmek gerekecek. Bu, tersine görsel aramayı başlatacak ve kullanıcı, görselin güvenli bir haber kaynağından mı geldiğini görebilecek.

WhatsApp, bu özelliği isteğe bağlı sunacak ve mesaj WhatsApp ile paylaşılmayacak. Görseller Google’a gönderilirken yalnızca arama amacıyla işlenecek, WhatsApp tarafından kaydedilmeyecek, analiz edilmeyecek veya işlenmeyecek.

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WhatsApp'ın yeni özelliği sahte haberleri ortaya çıkaracak