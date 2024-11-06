WhatsApp'ın yeni özelliği sahte haberleri ortaya çıkaracak

WhatsApp'a webde ara özeliği geliyor
Dijital olarak değiştirilmiş görsellerin ve yanlış bilgilerin yaygın olduğu WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıcıları doğru bilgiye yönlendirecek bir araç görevi görecek. WhatsApp, kullanıcıların görsellerin gerçekliğini doğrulamasını sağlayarak, manipüle edilmiş görsel ve söylentilerin yayılmasını engellemeye yardımcı olacak ve daha güvenli bir bilgi ortamı sağlayacak.
Yeni özelliği kullanmak için, sohbette paylaşılan görsele dokunup menüden “Web'de ara” seçeneğini seçmek gerekecek. Bu, tersine görsel aramayı başlatacak ve kullanıcı, görselin güvenli bir haber kaynağından mı geldiğini görebilecek.
WhatsApp, bu özelliği isteğe bağlı sunacak ve mesaj WhatsApp ile paylaşılmayacak. Görseller Google’a gönderilirken yalnızca arama amacıyla işlenecek, WhatsApp tarafından kaydedilmeyecek, analiz edilmeyecek veya işlenmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über