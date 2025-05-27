WhatsApp iPad uygulaması yakında yayınlanabilir

iPad için WhatsApp beta süreci devam ediyor
Yaklaşık iki yıldır iPadOS için WhatsApp uygulaması, Apple'ın TestFlight programı aracılığıyla beta testinde. Betaya erişimi olanlar, büyük ölçüde kararlı bir deneyim yaşadıklarını bildiriyor. Bu uzatılmış test süresi, Meta’nın daha geniş çaplı dağıtımdan önce kararlı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için titizlikle çalıştığını gösteriyor.
WhatsApp iPad uygulamasının iPhone'ları internete bağlı olmasa bile kullanıcılara WhatsApp konuşmalarına bağımsız olarak erişme olanağı sunması bekleniyor. Bu eşlik modu işlevi, masaüstü ve web için WhatsApp'ta şu anda mevcut olan deneyimi yansıtarak mesajların ve aramaların bağlı cihazlarda uçtan uca şifrelenmiş olarak kalmasını sağlıyor. Arayüzün iPad'in daha büyük ekranı için optimize edilmesi ve yalnızca iPhone uygulamasını veya web sürümünü kullanmaktan daha sezgisel ve görsel olarak çekici bir deneyim sağlaması bekleniyor.
WhatsApp iPad uygulaması için çıkış tarihi duyurulmadı. Ancak, son sosyal medya duyurusu ve devam eden beta etkinliği, iPad'de WhatsApp deneyimi için daha fazla beklenmeyeceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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