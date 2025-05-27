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    Anlık Bildirim

    WhatsApp iPad uygulaması yakında yayınlanabilir

    WhatsApp sonunda iPad'lere geliyor! iPad için WhatsApp uygulaması yaklaşık iki yıldır beta sürecinde. WhatsApp X hesabı üzerinden yapılan paylaşım final sürümünün yakında yayınlanabileceğinin işareti.

    whatsapp ipad uygulaması yakında yayınlanabilir Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yıllardır süren bekleyişin ardından sonunda iPad uygulamasını kullanıma sunuyor Resmi WhatsApp X hesabı, yakın zamanda bir kullanıcının iPad uygulaması talebine "gözler" emojisiyle yanıt verdi. Bu, WhatsApp iPad uygulamasının yakında tüm kullanıcılar için indirilebilir olacağı anlamına geliyor.

    iPad için WhatsApp beta süreci devam ediyor

    Yaklaşık iki yıldır iPadOS için WhatsApp uygulaması, Apple'ın TestFlight programı aracılığıyla beta testinde. Betaya erişimi olanlar, büyük ölçüde kararlı bir deneyim yaşadıklarını bildiriyor. Bu uzatılmış test süresi, Meta’nın daha geniş çaplı dağıtımdan önce kararlı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için titizlikle çalıştığını gösteriyor.

    WhatsApp iPad uygulamasının iPhone'ları internete bağlı olmasa bile kullanıcılara WhatsApp konuşmalarına bağımsız olarak erişme olanağı sunması bekleniyor. Bu eşlik modu işlevi, masaüstü ve web için WhatsApp'ta şu anda mevcut olan deneyimi yansıtarak mesajların ve aramaların bağlı cihazlarda uçtan uca şifrelenmiş olarak kalmasını sağlıyor. Arayüzün iPad'in daha büyük ekranı için optimize edilmesi ve yalnızca iPhone uygulamasını veya web sürümünü kullanmaktan daha sezgisel ve görsel olarak çekici bir deneyim sağlaması bekleniyor.

    WhatsApp iPad uygulaması için çıkış tarihi duyurulmadı. Ancak, son sosyal medya duyurusu ve devam eden beta etkinliği, iPad'de WhatsApp deneyimi için daha fazla beklenmeyeceğini gösteriyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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