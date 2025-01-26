Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın beklenen çoklu hesap özelliği iPhone'lara geliyor

    WhatsApp, Android'de uzun zamandır kullanılan çoklu hesap özelliğini iOS'e getiriyor. iPhone kullanıcıları da artık aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanabilecek.
    whatsapp iphone aynı telefonda 2 hesap Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, iPhone kullanıcılarının aynı cihazda birden fazla hesabı yönetmesine olanak tanıyacak yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. WaBetaInfo'nun raporuna göre, aynı telefonda 2 WhatsApp kullanma imkanı verecek özellik şu anda beta test aşamasında.

    Aynı telefonda iki WhatsApp hesabı iPhone'larda kullanılabilecek

    WhatsApp, çoklu hesap özelliğini 2023’te Android telefon kullanıcılarına sunmuştu. Artık iPhone kullananlar da doğrudan uygulama içinden birden fazla hesap ekleyip bunlar arasında geçiş yapabilecek.

    WhatsApp, kullanıcıların farklı telefon numarası kullanarak ikinci bir hesap kurabileceği başka bir uygulama olan WhatsApp Business'ı sunuyor ancak bu yine de iki uygulama arasında geçiş yapmak anlamına geliyor. Android’de 2023’te sunulan, şu anda iOS için test edilen güncelleme, iki telefon numarasına sahip kullanıcıların tüm konuşmalarını tek bir uygulamada tutmasına olanak tanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adana en tehlikeli ilçesi bi-profenid kullananlar yorumları 2013 honda civic 1.6 i-vtec eco elegance yorumlar tuşlu telefon imei değiştirme kodu mecidiyeköyden kadıköye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer A315-24
    Acer A315-24
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum