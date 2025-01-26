Tam Boyutta Gör WhatsApp, iPhone kullanıcılarının aynı cihazda birden fazla hesabı yönetmesine olanak tanıyacak yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. WaBetaInfo'nun raporuna göre, aynı telefonda 2 WhatsApp kullanma imkanı verecek özellik şu anda beta test aşamasında.

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Aynı telefonda iki WhatsApp hesabı iPhone'larda kullanılabilecek

WhatsApp, çoklu hesap özelliğini 2023’te Android telefon kullanıcılarına sunmuştu. Artık iPhone kullananlar da doğrudan uygulama içinden birden fazla hesap ekleyip bunlar arasında geçiş yapabilecek.

WhatsApp, kullanıcıların farklı telefon numarası kullanarak ikinci bir hesap kurabileceği başka bir uygulama olan WhatsApp Business'ı sunuyor ancak bu yine de iki uygulama arasında geçiş yapmak anlamına geliyor. Android’de 2023’te sunulan, şu anda iOS için test edilen güncelleme, iki telefon numarasına sahip kullanıcıların tüm konuşmalarını tek bir uygulamada tutmasına olanak tanıyor.

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WhatsApp'ın beklenen çoklu hesap özelliği iPhone'lara geliyor