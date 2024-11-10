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    WhatsApp betayı yükleyenler yeşil ekranla karşılaştı!

    WhatsApp'ın en son beta sürümünü indiren kullanıcılar, uygulamayı işe yaramaz hale getiren büyük bir sorunla karşı karşıya geldi: Sohbet ekranı yeşile döndü!    
    whatsapp beta yeşil ekran hatası Tam Boyutta Gör
    Diğer tüm uygulamalar gibi WhatsApp'ın da kullanıcıların uygulamanın henüz geliştirilmemiş özelliklerini denemelerine olanak tanıyan bir beta kanalı var. Ancak bazen beta sürümler gerektiği gibi çalışmayabiliyor ve hatta mevcut işlevselliği bozabiliyor. WhatsApp’ın son beta sürümünde kullanıcılar sohbet ekranını açarken yeşil ekranla karşılaştı.

    Yeşil ekran ve çökme hatası!

    WhatsApp 2.24.24.5 beta sürümünde yeşil ekran ve açılışta çökme sorununa neden olan bir hatayla geldi. Yeni sürüm, mesaj gönderilmeden bırakıldığında sohbet listesine yeni taslak etiketi getiriyor ve performans iyileştirmeleri sunuyor. Ancak, kullanıcılar sohbet açıldığında ekranı yeşil yapan bir hatayla karşılaştı.

    WhatsApp’taki bu hata elbette yazılımsal, ekranı değiştirmeyi veya onarmayı gerektiren yeşil ekran sorunu değil. Sohbet açıldığında yalnızca sabit yeşil renk gösteriliyor, WhatsApp’tan çıkıldığında kayboluyor.

    Beta sürümler, elbette kararlı sürümler gibi çalışmıyor ancak WhatsApp gibi popüler bir uygulamada hem çökme hem de yeşil ekran görülmesi kabul edilebilir değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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