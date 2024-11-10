2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Diğer tüm uygulamalar gibi WhatsApp'ın da kullanıcıların uygulamanın henüz geliştirilmemiş özelliklerini denemelerine olanak tanıyan bir beta kanalı var. Ancak bazen beta sürümler gerektiği gibi çalışmayabiliyor ve hatta mevcut işlevselliği bozabiliyor. WhatsApp’ın son beta sürümünde kullanıcılar sohbet ekranını açarken yeşil ekranla karşılaştı.

WhatsApp, sohbet listelerindeki kısıtlamayı kaldırıyor 22 sa. önce eklendi

Yeşil ekran ve çökme hatası!

WhatsApp 2.24.24.5 beta sürümünde yeşil ekran ve açılışta çökme sorununa neden olan bir hatayla geldi. Yeni sürüm, mesaj gönderilmeden bırakıldığında sohbet listesine yeni taslak etiketi getiriyor ve performans iyileştirmeleri sunuyor. Ancak, kullanıcılar sohbet açıldığında ekranı yeşil yapan bir hatayla karşılaştı.

WhatsApp’taki bu hata elbette yazılımsal, ekranı değiştirmeyi veya onarmayı gerektiren yeşil ekran sorunu değil. Sohbet açıldığında yalnızca sabit yeşil renk gösteriliyor, WhatsApp’tan çıkıldığında kayboluyor.

Beta sürümler, elbette kararlı sürümler gibi çalışmıyor ancak WhatsApp gibi popüler bir uygulamada hem çökme hem de yeşil ekran görülmesi kabul edilebilir değil.

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WhatsApp betayı yükleyenler yeşil ekranla karşılaştı!