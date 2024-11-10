WhatsApp betayı yükleyenler yeşil ekranla karşılaştı!

Yeşil ekran ve çökme hatası!
WhatsApp 2.24.24.5 beta sürümünde yeşil ekran ve açılışta çökme sorununa neden olan bir hatayla geldi. Yeni sürüm, mesaj gönderilmeden bırakıldığında sohbet listesine yeni taslak etiketi getiriyor ve performans iyileştirmeleri sunuyor. Ancak, kullanıcılar sohbet açıldığında ekranı yeşil yapan bir hatayla karşılaştı.
WhatsApp’taki bu hata elbette yazılımsal, ekranı değiştirmeyi veya onarmayı gerektiren yeşil ekran sorunu değil. Sohbet açıldığında yalnızca sabit yeşil renk gösteriliyor, WhatsApp’tan çıkıldığında kayboluyor.
Beta sürümler, elbette kararlı sürümler gibi çalışmıyor ancak WhatsApp gibi popüler bir uygulamada hem çökme hem de yeşil ekran görülmesi kabul edilebilir değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über