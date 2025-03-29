Çok yakında WhatsApp profil fotoğrafınızı Meta AI ile oluşturabileceksiniz

Tam Boyutta Gör WhatsApp, yapay zeka teknolojisini kullanıcı deneyimine entegre etmeye devam ediyor. Android için yayınlanan en son WhatsApp beta 2.25.9.8 güncellemesiyle birlikte Meta AI destekli profil fotoğrafı oluşturma özelliği test kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Bu yenilik, daha önce sadece grup simgeleri için kullanılabilen yapay zeka görsel oluşturma teknolojisinin artık kişisel profiller için de erişilebilir olduğunu gösteriyor.

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WhatsApp profil resminizi, metin talimatlarıyla oluşturabilirsiniz

Meta AI destekli profil fotoğrafı özelliği, kullanıcılara tamamen yeni bir kişiselleştirme deneyimi sunuyor. Daha önce kullanıcılar profil fotoğraflarını ya kendi galerileri ya da kamera aracılığıyla oluşturabiliyordu. Ancak şimdi Meta AI'ya erişimi olan beta kullanıcıları, sadece metin talimatları vererek istedikleri görünüme sahip profil fotoğrafları oluşturabilecek.

Tam Boyutta Gör Özelliğin çalışma prensibi oldukça basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Kullanıcılar, istedikleri profil görselini metinle tarif ettiklerinde Meta AI bu açıklamaya uygun benzersiz bir görsel oluşturuyor. Bu sistem kullanıcının mevcut fotoğraflarını kullanmıyor. Tamamen metin talimatına dayalı yeni bir görsel yaratıyor. Bu sayede kullanıcılar, kişisel fotoğraflarını kullanmadan kendilerini temsil eden yaratıcı, sanatsal veya tematik görseller elde edebiliyorlar.

Henüz test aşamasındaki yapay zeka destekli profil fotoğrafı özelliği, WhatsApp deneyimini kişiselleştirmek isteyen ancak fiziksel görünümlerini paylaşmak istemeyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor. Böylece kullanıcılar kendilerini avatarlar, soyut sanat eserleri, belirli temalara sahip görseller veya ilgi alanlarını yansıtan kompozisyonlarla temsil etme şansına sahip olacak.

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Yakında WhatsApp fotoğrafınızı Meta AI ile oluşturabilirsiniz