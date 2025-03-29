Çok yakında WhatsApp profil fotoğrafınızı Meta AI ile oluşturabileceksiniz

Meta AI destekli profil fotoğrafı özelliği, kullanıcılara tamamen yeni bir kişiselleştirme deneyimi sunuyor. Daha önce kullanıcılar profil fotoğraflarını ya kendi galerileri ya da kamera aracılığıyla oluşturabiliyordu. Ancak şimdi Meta AI'ya erişimi olan beta kullanıcıları, sadece metin talimatları vererek istedikleri görünüme sahip profil fotoğrafları oluşturabilecek.
Henüz test aşamasındaki yapay zeka destekli profil fotoğrafı özelliği, WhatsApp deneyimini kişiselleştirmek isteyen ancak fiziksel görünümlerini paylaşmak istemeyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor. Böylece kullanıcılar kendilerini avatarlar, soyut sanat eserleri, belirli temalara sahip görseller veya ilgi alanlarını yansıtan kompozisyonlarla temsil etme şansına sahip olacak.
Joe bidenden iyi yürüyo