WhatsApp Kanallar dünya geneline yayılıyor

WhatsApp Kanallar yayılıyor
İlk etapta 10 ülkede başlayan WhatsApp Kanallar kullanıcının abone olduğu, tek taraflı olarak güncellemeleri alabildiği ve yorum yapamadığı bir ortam olarak tanımlanabilir. İşletmeler, kuruluşlar, fenomenler takipçileri ile doğrudan etkileşime girmeden paylaşım yapabiliyor.
WhatsApp Kanallar herkesin erişimine açılmasının şerefine bazı güncellemeler de aldı. Otomatik olarak ülkeye göre filtrelenen kanallar, aktifliğe göre en popüler kanallar, simgelerle ifade bırakma, Güncellemeleri başka bir sohbete ilettiğinizde kanal bağlantısının da çıkması bunlar arasında. Ayrıca WhatsApp kendi kanalını da kullanıma sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.