WhatsApp Kanallar dünya geneline yayılıyor

Tam Boyutta Gör Telegram platformundan aşina olduğumuz Kanal konsepti yakın dönemde WhatsApp üzerinde de testlere başlamıştı. Meta bu haftadan itibaren toplamda 150 ülkede Kanallar özelliğinin kullanıma açıldığını duyurdu.

WhatsApp Kanallar yayılıyor

İlk etapta 10 ülkede başlayan WhatsApp Kanallar kullanıcının abone olduğu, tek taraflı olarak güncellemeleri alabildiği ve yorum yapamadığı bir ortam olarak tanımlanabilir. İşletmeler, kuruluşlar, fenomenler takipçileri ile doğrudan etkileşime girmeden paylaşım yapabiliyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği platform sınırlamasını kaldırıyor 2 gün önce eklendi

WhatsApp Kanallar herkesin erişimine açılmasının şerefine bazı güncellemeler de aldı. Otomatik olarak ülkeye göre filtrelenen kanallar, aktifliğe göre en popüler kanallar, simgelerle ifade bırakma, Güncellemeleri başka bir sohbete ilettiğinizde kanal bağlantısının da çıkması bunlar arasında. Ayrıca WhatsApp kendi kanalını da kullanıma sundu.

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