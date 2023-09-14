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    Anlık Bildirim

    WhatsApp Kanallar dünya geneline yayılıyor

    Kullanıcıların tek yönlü olarak gelişmeleri ve paylaşımları takip edebileceği WhatsApp Kanallar özelliği, uzun bir test sürecinin ardından Dünya geneline açıldı.
    WhatsApp Kanallar Tam Boyutta Gör
    Telegram platformundan aşina olduğumuz Kanal konsepti yakın dönemde WhatsApp üzerinde de testlere başlamıştı. Meta bu haftadan itibaren toplamda 150 ülkede Kanallar özelliğinin kullanıma açıldığını duyurdu.

    WhatsApp Kanallar yayılıyor

    İlk etapta 10 ülkede başlayan WhatsApp Kanallar kullanıcının abone olduğu, tek taraflı olarak güncellemeleri alabildiği ve yorum yapamadığı bir ortam olarak tanımlanabilir. İşletmeler, kuruluşlar, fenomenler takipçileri ile doğrudan etkileşime girmeden paylaşım yapabiliyor.

    WhatsApp Kanallar herkesin erişimine açılmasının şerefine bazı güncellemeler de aldı. Otomatik olarak ülkeye göre filtrelenen kanallar, aktifliğe göre en popüler kanallar, simgelerle ifade bırakma, Güncellemeleri başka bir sohbete ilettiğinizde kanal bağlantısının da çıkması bunlar arasında. Ayrıca WhatsApp kendi kanalını da kullanıma sundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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