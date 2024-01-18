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    Anlık Bildirim

    WhatsApp kanallarında sesli mesaj dönemi başladı

    WhatsApp Kanallar artık sesli mesaj gönderebilecek. Bu hafta yapılan güncelleme ile yöneticiler ve kanal sahipleri takipçilere sesli mesaj göndermeye başladı.   
    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Telegram benzeri Kanallar ile kullanıcı etkileşimini arttırmayı hedefleyen WhatsApp, kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Bu hafta kanallardan ilk kez bir sesli mesaj gönderildi.

    WhatsApp kanallarda sesli mesaj

    WhatsApp bir süredir kanallarda sahipleri veya yöneticileri tarafından sesli mesaj gönderimini test ediyordu. Geçtiğimiz günlerde özellik nihai kullanıma sunuldu ve kanalına sesli mesaj gönderen ilk kişi de sanatçı Bad Bunny oldu.

    Sesli mesajlar normalde kişiler arasında ve gruplarda sıkça kullanılıyor. Yazma imkânı olmayanların hızlı bir şekilde etkileşim verebildiği sesli mesajlar günde 7 milyar kere gönderiliyor. Bu bakımdan kanallara sunulması sürpriz olmadı.

    Diğer taraftan kanalların 16’ya kadar yöneticiye sahip olabilmesi, takipçilere oylama yapabilmesi, kanal Durum mesajlarının takipçiler tarafından paylaşılabilmesi şeklinde güncellemeler de bu hafta dağıtıma başladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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