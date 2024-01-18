WhatsApp kanallarında sesli mesaj dönemi başladı

WhatsApp kanallarda sesli mesaj
WhatsApp bir süredir kanallarda sahipleri veya yöneticileri tarafından sesli mesaj gönderimini test ediyordu. Geçtiğimiz günlerde özellik nihai kullanıma sunuldu ve kanalına sesli mesaj gönderen ilk kişi de sanatçı Bad Bunny oldu.
Sesli mesajlar normalde kişiler arasında ve gruplarda sıkça kullanılıyor. Yazma imkânı olmayanların hızlı bir şekilde etkileşim verebildiği sesli mesajlar günde 7 milyar kere gönderiliyor. Bu bakımdan kanallara sunulması sürpriz olmadı.
Diğer taraftan kanalların 16’ya kadar yöneticiye sahip olabilmesi, takipçilere oylama yapabilmesi, kanal Durum mesajlarının takipçiler tarafından paylaşılabilmesi şeklinde güncellemeler de bu hafta dağıtıma başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.