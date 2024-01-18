WhatsApp kanallarında sesli mesaj dönemi başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Telegram benzeri Kanallar ile kullanıcı etkileşimini arttırmayı hedefleyen WhatsApp, kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Bu hafta kanallardan ilk kez bir sesli mesaj gönderildi.

WhatsApp kanallarda sesli mesaj

WhatsApp bir süredir kanallarda sahipleri veya yöneticileri tarafından sesli mesaj gönderimini test ediyordu. Geçtiğimiz günlerde özellik nihai kullanıma sunuldu ve kanalına sesli mesaj gönderen ilk kişi de sanatçı Bad Bunny oldu.

WhatsApp'ın sevilen özelliği Kanallar'a geliyor! İşte görüntüler 2 gün önce eklendi

Sesli mesajlar normalde kişiler arasında ve gruplarda sıkça kullanılıyor. Yazma imkânı olmayanların hızlı bir şekilde etkileşim verebildiği sesli mesajlar günde 7 milyar kere gönderiliyor. Bu bakımdan kanallara sunulması sürpriz olmadı.

Diğer taraftan kanalların 16’ya kadar yöneticiye sahip olabilmesi, takipçilere oylama yapabilmesi, kanal Durum mesajlarının takipçiler tarafından paylaşılabilmesi şeklinde güncellemeler de bu hafta dağıtıma başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.