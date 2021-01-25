WhatsApp kavgası ICQ’ya yaradı

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Henüz kişisel verilerin güvenliği kavgaları yaşanmazken ve viral dezenformasyonun ne olduğu bilinmezken ICQ platformu çevirmeli bağlantı dünyasını bir araya getiren bir araç haline gelmişti. Bugün yeniden yükseliyor.

ICQ halen var mı?

Masa üstü sistemlerin 1990’lı yıllardaki vazgeçilmez sohbet aracı ICQ bir neslin iletişimini sağlamıştı. AOL Instant Messenger öncesinde kullanımda olan ICQ bir ara Friends dizisinde boy göstererek ününü arttırmıştı.

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Sonrasında sessizliğe bürünen uygulama yine de geliştirilmeye devam etti. Metin tabanlı ve görüntülü görüşmeler, 150 kişiye kadar grup oluşturabilme, anons kanalları gibi rakipleri ile baş edebilecek düzeyde yeniliklere kavuştu.

Son haftalarda WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile başlayan kavgalar ICQ kullanımını da arttırdı. Hong Kong uygulama mağazalarında ICQ uygulamasının indirme rakamlarının 35 kat arttığı ifade edildi.

Tahmini rakamlara göre 100 milyondan fazla kullanıcısı olan ICQ uygulaması 2010 yılından bu yana Rus DST firmasının elinde. DST uygulama için 187 milyon dolar bedel ödemişti. Devam eden tartışmalar muhtemelen ICQ kullanımını daha da arttıracaktır.





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