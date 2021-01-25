Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp kavgası ICQ’ya yaradı

    Rus DST firmasının elinde bulunan ICQ uygulaması WhatsApp tartışmalarının odağında Hong Kong mağazalarında 35 kat artışlara varan indirme rakamları ile karşılaşıyor.
    3 sa.
    1,4b
    24
    4
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Henüz kişisel verilerin güvenliği kavgaları yaşanmazken ve viral dezenformasyonun ne olduğu bilinmezken ICQ platformu çevirmeli bağlantı dünyasını bir araya getiren bir araç haline gelmişti. Bugün yeniden yükseliyor.

    ICQ halen var mı?

    Masa üstü sistemlerin 1990’lı yıllardaki vazgeçilmez sohbet aracı ICQ bir neslin iletişimini sağlamıştı. AOL Instant Messenger öncesinde kullanımda olan ICQ bir ara Friends dizisinde boy göstererek ününü arttırmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Haftaya BİM marketlerde Voit akıllı koşu bandı, A101 marketlerde Xiaomi Mi Stick var"

    İlginizi Çekebilir Avatar iMessage dolaylı olarak Android’e geliyor

    Sonrasında sessizliğe bürünen uygulama yine de geliştirilmeye devam etti. Metin tabanlı ve görüntülü görüşmeler, 150 kişiye kadar grup oluşturabilme, anons kanalları gibi rakipleri ile baş edebilecek düzeyde yeniliklere kavuştu.

    Son haftalarda WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile başlayan kavgalar ICQ kullanımını da arttırdı. Hong Kong uygulama mağazalarında ICQ uygulamasının indirme rakamlarının 35 kat arttığı ifade edildi.

    Tahmini rakamlara göre 100 milyondan fazla kullanıcısı olan ICQ uygulaması 2010 yılından bu yana Rus DST firmasının elinde. DST uygulama için 187 milyon dolar bedel ödemişti. Devam eden tartışmalar muhtemelen ICQ kullanımını daha da arttıracaktır.


     

    ICQ: görüntülü konuşma ve sohbet. Messenger &amp; Chat ICQ: görüntülü konuşma ve sohbet. Messenger &amp; Chat ICQ: görüntülü konuşma ve sohbet. Messenger &amp; Chat ICQ: görüntülü konuşma ve sohbet. Messenger &amp; Chat LLC Mail.Ru Haberleşme Ücretsiz 111M

    ICQ: Görüntülü arama, sohbet ICQ: Görüntülü arama, sohbet ICQ: Görüntülü arama, sohbet ICQ: Görüntülü arama, sohbet ICQ Sosyal Ağ Ücretsiz 150 MB



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    shimoda 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mirabilis isimli İsrailli bir firmanın yazılımı idi evet. Güzel zamanlardı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ICQ : "I Seek You" nun kısaltması şekliden düşünülmüş çook eski bir chat yazılımıdır, tekrar görmek güzel.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsrail menşeyli bir girişim diye hatırlıyorum. O' da mı Rusların olmuş, ilginç.

    Gerçi Rusya' da yahudi kökenli vatandaş çok, mümkün...
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 2 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Ruslara satilmis galiba ama israilli birileri yapmis
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı 1 sa. Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir 2 sa. WandaVision'ın 2. sezonu muhtemelen gelmeyecek 2 sa. Sony, Xperia Compact serisine bu yıl yeni bir model ekleyecek 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp kavgası ICQ’ya yaradı Sonraki IMOU Ranger Pro & LOOC Güvenlik Kamerası Çözümleri - İnceleme 3 sa. HBO Max'te yayınlanacak olan Harry Potter dizisi duyuruldu 3 sa. Şok haber: Huawei Mate ve P akıllı telefon markaları satılabilir 4 sa. Covid-19'a rağmen patent başvuru sayısı arttı 4 sa. BMC'nin zırhlı SUV modeli Tulga'nın sürüş testlerine ilişkin kısa bir video paylaşıldı 5 sa. Beklenmedik bir stüdyo yeni bir Star Wars Knights of the Old Republic oyunu geliştiriyor 5 sa. AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı 6 sa. Witcher dizisinin 1200 yıl öncesini anlatacak dizi The Witcher: Blood Origin'in başrolü belli oldu 6 sa. Huawei yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanını işe aldı 6 sa. 7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı 7 sa. Boeing, 2030 yılına kadar yenilenebilir yakıt kullanan ticari uçakları teslim etmeye başlayacak 7 sa. Türk girişimci, bariyerlerde gezerek trafik ihlallerini tespit edecek otonom robot tasarladı 8 sa. iMessage dolaylı olarak Android’e geliyor 8 sa. Google bazı ofislerini Covid-19 aşılama noktasına dönüştürüyor 9 sa. Microsoft, hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknolojinin patentini aldı 9 sa. Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor 10 sa. LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi 10 sa. Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 2020'de 99 ülkeye ihraç edildi 11 sa. Xbox'ın 2021 yılında yayınlanacak olan henüz duyurulmamış iki büyük oyunu daha var 11 sa. Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız