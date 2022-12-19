WhatsApp, kaybolan mesajları saklama imkânı verecek

Tam Boyutta Gör Snapchat’in popüler olması sonrasında WhatsApp iletişim platformu da kullanıcılarına kaybolan mesaj atabilme imkânı sunmuştu. 24 saat içerisinde kaybolan bu mesajların geri getirilme imkânı bulunmuyordu ancak bu değişmek üzere.

WhatsApp kaybolan mesajları saklama

WhatsApp Beta sürümüne önümüzdeki günlerde sunulacak olan yeni özellik, kaybolan mesajları saklamanıza imkân veriyor. Yani 24 saat içerisinde kaybolması gerekirken eğer kullanıcı bunu aktif ettiyse sohbet içerisinde saklanmaya devam ediyor.

WhatsApp Kendine Mesaj nedir? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan kullanıcının kaybolan mesajı saklama özelliğini pasif hale getirirken dikkat etmesi gerek zira sakladığı mesajlar varsa bunlar kaybolacak ve geri almak da mümkün olmayacak.

Kaybolan mesajları saklama henüz Beta sürüme gelmediği için gelecek yılın ilk aylarında son kullanıcıya sunulabilir. Diğer taraftan kullanıcının sadece kendisi için sildiği mesajları geri alma özelliği de dağıtıma başladı.

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