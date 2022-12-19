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    WhatsApp, kaybolan mesajları saklama imkânı verecek

    WhatsApp uygulaması kullanıcıların kaybolan mesaj özelliğini aktif ettiklerinde bunun 24 saat içerisinde silinmesini engelleyen yeni bir güncelleme kullanıma sunulacak.
    Oy Ver
    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Snapchat’in popüler olması sonrasında WhatsApp iletişim platformu da kullanıcılarına kaybolan mesaj atabilme imkânı sunmuştu. 24 saat içerisinde kaybolan bu mesajların geri getirilme imkânı bulunmuyordu ancak bu değişmek üzere.

    WhatsApp kaybolan mesajları saklama

    WhatsApp Beta sürümüne önümüzdeki günlerde sunulacak olan yeni özellik, kaybolan mesajları saklamanıza imkân veriyor. Yani 24 saat içerisinde kaybolması gerekirken eğer kullanıcı bunu aktif ettiyse sohbet içerisinde saklanmaya devam ediyor.

    Diğer taraftan kullanıcının kaybolan mesajı saklama özelliğini pasif hale getirirken dikkat etmesi gerek zira sakladığı mesajlar varsa bunlar kaybolacak ve geri almak da mümkün olmayacak.

    Kaybolan mesajları saklama henüz Beta sürüme gelmediği için gelecek yılın ilk aylarında son kullanıcıya sunulabilir. Diğer taraftan kullanıcının sadece kendisi için sildiği mesajları geri alma özelliği de dağıtıma başladı.

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    AssetGroup 5 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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