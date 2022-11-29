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    WhatsApp kendine mesaj atma özelliği dağıtıma başladı

    WhatsApp uygulaması kullanıcıları bundan böyle herhangi bir grup oluşturma zahmetine katlanmadan kendi telefon numarasını seçerek mesaj göndermeye başlayabilir. 
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    WhatsApp uygulamasında kullanıcıların kendilerine mesaj atabilmelerine imkân tanıyan yeni özellik, küçük bir grupla başladığı testlerin ardından yaygın kullanıma sunuluyor. iOS ve Android kullanıcıları kendine mesaj atma özelliğini deneyimleyebilir.

    WhatsApp kendine mesaj atma özelliği nasıl kullanılır?

    Kullanıcıların telefonları arasında küçük dosyaları aktarabilmesine veya unutulmaması gereken notları kaydetmesine imkân tanıyan kendine mesaj gönderme özelliği Telegram gibi uygulamalarda yer almaktaydı. Nihayet WhatsApp’a da geldi. Peki, WhatsApp’ta kendine mesaj atmak isteyenler için yeni özellik nasıl kullanılıyor?

    • Yeni sohbet başlatın.
    • Kişiler listenizin en üstünde kendinizi seçin
    • Sohbeti açtığınızda isminizin altında "Kendine mesaj at" yazısını fark edeceksiniz.
    • Kendinize mesaj gönderin.
    • Bir süre sonra sık görüşülenler arasında isminizin olduğunu göreceksiniz.

    WhatsApp uygulamasına bugüne kadar kendisine mesaj atmak için bir grup oluşturarak önce arkadaşlarınızı dahil etmek, sonrasında da çıkarmak gerekiyordu. Böylece kendinize özel bir grubunuz oluyordu. Şimdi bununla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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