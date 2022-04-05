WhatsApp telefona kayıtlı olmayan numaralarla mesajlaşmayı kolaylaştırıyor

WABetaInfo'ya göre yeni özellik Android için WhatsApp'ın beta sürümünde bulunuyor ve telefon rehberinde kayıtlı olmayan bir kişiyle, numarayı kaydetmeden yazışma başlatmayı mümkün hale getiriyor.
Kısa süreli yazışmalarda yararlı olacak
Kaynaktaki açıklamaya bakılırsa yeni özellik şöyle çalışıyor: Kullanıcı, konuşma balonundaki kaydedilmemiş bir numaraya tıklar, ardından WhatsApp'ta çeşitli seçenekler sunan bir bağlam menüsü belirir. Bunların arasında, bir yazışma başlatın, numarayı arayın veya kaydedin gibi seçenekler yer alır. "Bir konuşma başlat"ı seçerseniz de sohbet penceresi açılır.
Yeni özelliğin tüm kullanıcıların cihazlarına ne zaman uygulanacağı henüz bilinmiyor. Bu seçenek, örneğin kuryeler veya çeşitli mağaza temsilcileriyle iletişim gibi durumlarda kısa süreli yazışmalar için yararlı olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa