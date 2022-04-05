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    WhatsApp telefona kayıtlı olmayan numaralarla mesajlaşmayı kolaylaştırıyor

    WhatsApp, yabancılarla iletişimi büyük ölçüde kolaylaştıracak bir özelliği test etmeye başladı. Gelen bilgilere göre cihaza kayıtlı olmayan numaralarla mesajlaşmak mümkün hale gelecek.
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    WhatsApp kayıtlı olmayan numaralarla mesajlaşmayı kolaylaştırıyor
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    WABetaInfo'ya göre yeni özellik Android için WhatsApp'ın beta sürümünde bulunuyor ve telefon rehberinde kayıtlı olmayan bir kişiyle, numarayı kaydetmeden yazışma başlatmayı mümkün hale getiriyor.

    Kısa süreli yazışmalarda yararlı olacak

    Kaynaktaki açıklamaya bakılırsa yeni özellik şöyle çalışıyor: Kullanıcı, konuşma balonundaki kaydedilmemiş bir numaraya tıklar, ardından WhatsApp'ta çeşitli seçenekler sunan bir bağlam menüsü belirir. Bunların arasında, bir yazışma başlatın, numarayı arayın veya kaydedin gibi seçenekler yer alır. "Bir konuşma başlat"ı  seçerseniz de sohbet penceresi açılır.

    WhatsApp kayıtlı olmayan numaralarla mesajlaşmayı kolaylaştırıyor
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    Yeni özelliğin tüm kullanıcıların cihazlarına ne zaman uygulanacağı henüz bilinmiyor. Bu seçenek, örneğin kuryeler veya çeşitli mağaza temsilcileriyle iletişim gibi durumlarda kısa süreli yazışmalar için yararlı olacaktır.

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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