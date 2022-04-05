WhatsApp telefona kayıtlı olmayan numaralarla mesajlaşmayı kolaylaştırıyor

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WABetaInfo'ya göre yeni özellik Android için WhatsApp'ın beta sürümünde bulunuyor ve telefon rehberinde kayıtlı olmayan bir kişiyle, numarayı kaydetmeden yazışma başlatmayı mümkün hale getiriyor.

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Kısa süreli yazışmalarda yararlı olacak

Kaynaktaki açıklamaya bakılırsa yeni özellik şöyle çalışıyor: Kullanıcı, konuşma balonundaki kaydedilmemiş bir numaraya tıklar, ardından WhatsApp'ta çeşitli seçenekler sunan bir bağlam menüsü belirir. Bunların arasında, bir yazışma başlatın, numarayı arayın veya kaydedin gibi seçenekler yer alır. "Bir konuşma başlat"ı seçerseniz de sohbet penceresi açılır.

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Yeni özelliğin tüm kullanıcıların cihazlarına ne zaman uygulanacağı henüz bilinmiyor. Bu seçenek, örneğin kuryeler veya çeşitli mağaza temsilcileriyle iletişim gibi durumlarda kısa süreli yazışmalar için yararlı olacaktır.

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