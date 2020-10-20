WhatsApp masa üstü sürümüne görüntülü görüşme özelliği çok yakın

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Bugün Google Meet veya Zoom gibi görüntülü görüşme uygulamalarının mobil cihaz yanında masa üstünde de erişimleri mevcut. Özellikle uzaktan eğitimin önem kazandığı günümüzde bilgisayarlardan derslere katılım da aranır hale geldi. WhatsApp buna bir çözüm bulmak üzere.

WhatsApp masa üstüne geliyor

Mobil uygulamalarındaki görüntülü görüşme sınırını 4 kişiden 8 kişiye çıkaran WhatsApp uzun süredir eleştirilere neden olan masa üstü sürümünde görüntülü görüşme seçeneğini de son aşamaya getirmiş durumda.

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Firmanın beta sürümlerinde ortaya çıkan özellik artık masa üstünden sesli veya görüntülü arama yapmanıza imkan tanıyor. Özellikten hem bireysel hem de grup olarak yararlanmak mümkün olacak.

Kullanıcı masa üstü sürümünde görüntülü veya sesli görüşme yapmak istediklerinde bir mini pencere açılıyor ve görüşme ile ilgili kontroller bu pencerede sunuluyor. Henüz masa üstünde görüntülü görüşme özelliğinin ne zaman nihai kullanıma geçeceği bilinmiyor.

Aslında WhatsApp ile Facebook Messenger Rooms entegrasyonunu sağladığınız zaman görüntülü görüşme imkanı oluyordu ancak şimdi WhatsApp kendi altyapısı ile doğrudan görüşmeler sağlamış olacak.

https://thenextweb.com/apps/2020/10/20/whatsapp-might-soon-let-you-make-calls-from-its-desktop-app/

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