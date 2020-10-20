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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp masa üstü sürümüne görüntülü görüşme özelliği çok yakın

    Yakın bir dönemde WhatsApp uygulamasının masa üstü sürümünü kullananlar doğrudan görüntülü veya sesli arama başlatabilecekler. Firma özelliği test etmeye başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    WhatsApp masa üstü sürümüne görüntülü görüşme özelliği çok yakın
    Tam Boyutta Gör

    Bugün Google Meet veya Zoom gibi görüntülü görüşme uygulamalarının mobil cihaz yanında masa üstünde de erişimleri mevcut. Özellikle uzaktan eğitimin önem kazandığı günümüzde bilgisayarlardan derslere katılım da aranır hale geldi. WhatsApp buna bir çözüm bulmak üzere.

    WhatsApp masa üstüne geliyor

    Mobil uygulamalarındaki görüntülü görüşme sınırını 4 kişiden 8 kişiye çıkaran WhatsApp uzun süredir eleştirilere neden olan masa üstü sürümünde görüntülü görüşme seçeneğini de son aşamaya getirmiş durumda.

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    Firmanın beta sürümlerinde ortaya çıkan özellik artık masa üstünden sesli veya görüntülü arama yapmanıza imkan tanıyor. Özellikten hem bireysel hem de grup olarak yararlanmak mümkün olacak.

    Kullanıcı masa üstü sürümünde görüntülü veya sesli görüşme yapmak istediklerinde bir mini pencere açılıyor ve görüşme ile ilgili kontroller bu pencerede sunuluyor. Henüz masa üstünde görüntülü görüşme özelliğinin ne zaman nihai kullanıma geçeceği bilinmiyor.

    Aslında WhatsApp ile Facebook Messenger Rooms entegrasyonunu sağladığınız zaman görüntülü görüşme imkanı oluyordu ancak şimdi WhatsApp kendi altyapısı ile doğrudan görüşmeler sağlamış olacak.



    https://thenextweb.com/apps/2020/10/20/whatsapp-might-soon-let-you-make-calls-from-its-desktop-app/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    Şu seviyede rakibi olmadığı için ne zaman isterlerse getirir.
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    Pi (3.14159265359 ) 15 sa.
    Ah mikrosoft ah. Kafana tüküreyim ben senin
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    haybora 2 gün
    ahh live messenger.
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    Olgi 2 gün
    WhatsApp payment ne zaman gelecek?
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    me.ke (mehmet koç) 2 gün
    İpad için de bir uygulama çıkarsalar biz de rahat etsek.
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 gün
    Aynı anda çift cihaza izin versinler önce. Tabletten girince telefondan niye çıkayım!
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün (düzenlendi)
    bana da aynı geldi de dedim ben mi göremiyorum :)

    @qoqoCAN @uurcan5172
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 gün
    Kesinlikle artık gelmesi lazım.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün
    whatsapp web ile masaüstü uygulaması arasındaki fark ne?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    oly1786 (caner nebi) 3 gün
    Whatsup, emaili unutturdu. iş dünyası whatsupta yürüyor artık.
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    1685 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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