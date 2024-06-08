WhatsApp, medyalara tepki bırakmak ve yanıtlamak için yeni bir tasarım test ediyor

İşte WhatsApp'ın yenilenen medyalara tepki bırakma ve yanıtlama tasarımı:
Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere en son beta sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcıları, doğrudan medya görüntüleme ekranından fotoğraflar, videolar ve GIF'lerle etkileşime geçerken iki yeni kısayola erişti. Bu yeni kısayollar, medya görüntüleme ekranının alt kısmına belirgin bir şekilde görüntülenmekte. İlk kısayol, yeni bir yanıt çubuğu sunarak kullanıcıların mesajlara kolayca yanıt vermesini sağlarken ikinci kısayol, kullanıcıların mesajlara hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlıyor.
WhatsApp, bu yeni kısayolları kullanıcıların etkileşimlerinde zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca bu kısayolların, görüntüleme sürecini kesintiye uğratmadan gelişmiş iletişime izin vererek kullanıcı deneyimini geliştirmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.