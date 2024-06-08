WhatsApp, medyalara tepki bırakmak ve yanıtlamak için yeni bir tasarım test ediyor

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcını deneyimini geliştirmek için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse WhatsApp, yeni medya tepkisi ve yanıt kısayollarını test ediyor.

İşte WhatsApp'ın yenilenen medyalara tepki bırakma ve yanıtlama tasarımı:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere en son beta sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcıları, doğrudan medya görüntüleme ekranından fotoğraflar, videolar ve GIF'lerle etkileşime geçerken iki yeni kısayola erişti. Bu yeni kısayollar, medya görüntüleme ekranının alt kısmına belirgin bir şekilde görüntülenmekte. İlk kısayol, yeni bir yanıt çubuğu sunarak kullanıcıların mesajlara kolayca yanıt vermesini sağlarken ikinci kısayol, kullanıcıların mesajlara hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlıyor.

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WhatsApp, bu yeni kısayolları kullanıcıların etkileşimlerinde zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca bu kısayolların, görüntüleme sürecini kesintiye uğratmadan gelişmiş iletişime izin vererek kullanıcı deneyimini geliştirmesi bekleniyor.

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WhatsApp medyalara tepki bırakma ve yanıtlama tasarımı yenilendi