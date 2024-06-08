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    WhatsApp, medyalara tepki bırakmak ve yanıtlamak için yeni bir tasarım test ediyor

    WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği ile kullanıma sunduğu yeni kısayollar, kullanıcıların görsellere ve videolara daha hızlı yanıt ve tepki vermesine olanak tanıyor.
    WhatsApp medyalara tepki bırakma ve yanıtlama tasarımı yenilendi Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcını deneyimini geliştirmek için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse WhatsApp, yeni medya tepkisi ve yanıt kısayollarını test ediyor.

    İşte WhatsApp'ın yenilenen medyalara tepki bırakma ve yanıtlama tasarımı:

    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere en son beta sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcıları, doğrudan medya görüntüleme ekranından fotoğraflar, videolar ve GIF'lerle etkileşime geçerken iki yeni kısayola erişti. Bu yeni kısayollar, medya görüntüleme ekranının alt kısmına belirgin bir şekilde görüntülenmekte. İlk kısayol, yeni bir yanıt çubuğu sunarak kullanıcıların mesajlara kolayca yanıt vermesini sağlarken ikinci kısayol, kullanıcıların mesajlara hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlıyor.

    WhatsApp, bu yeni kısayolları kullanıcıların etkileşimlerinde zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca bu kısayolların, görüntüleme sürecini kesintiye uğratmadan gelişmiş iletişime izin vererek kullanıcı deneyimini geliştirmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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