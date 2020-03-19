WhatsApp özel bir koronavirüs sayfası hazırladı

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Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı bugünlerde doğru ve sağlıklı bilgiye erişmek önem taşıyor. WhatsApp platformu Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile ortak bir sayfa hazırladı.

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WhatsApp tarafından hazırlanan web sitesi koronavirüs salgını için bir bilgi merkezi olmayı amaçlıyor. Doğru ve sağlıklı bilgi ile sosyal medyada yayılan sahte haberlerin önüne geçmeye çalışacak.

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Site üzerinde genel bilgiler, kullanıcılara rehber olacak açıklamalar, ipuçları, WhatsApp ağının faydalı kullanımı ile ilgili örnek senaryolar, çeşitli sağlık bilgileri veriliyor. Önümüzdeki dönemde insanların yardım alabilecekleri WhatsApp mesaj hatları da sağlanacak. Web sitesi Whatsapp.com/coronavirus adresinde yer alıyor.

WhatsApp ayrıca Poynter Institute tarafından yürütülen haber doğrulama ağı IFCN için de 1 milyon dolarlık bağışta bulundu. IFCN ağı WhatsApp üzerinde sahte haberlerin tespiti için çeşitli araçlar üzerinde çalışıyor.

https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-info-hub-to-fight-coronavirus-rumors_id123097

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