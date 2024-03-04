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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor

    WhatsApp, Android için platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor. Beta sürümünde ortaya çıkan özellik ile Telegram veya Signal gibi platformlara doğrudan mesaj gönderme imkanı elde edilecek.
    WhatsApp, platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android için platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor. Uygulamanın en son beta sürümü 2.24.6.2'de ortaya çıkan özellik ile Telegram veya Signal gibi diğer platformlara doğrudan mesaj gönderip alma imkanı elde edilecek.

    Hizmet devre dışı bırakılabilecek

    Öncelikle bu özellik, kullanıcılara sohbetin birlikte çalışabilirlik hizmetini tamamen devre dışı bırakma olanağı sağlıyor. Bu, veri paylaşımı ve iletişim tercihleri ​​üzerinde kullanıcı kontrolünü vurgulayan AB Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) 7. Maddesi ile uyumluluk gösteriyor. İkinci olarak özellik, hangi üçüncü taraf uygulamaların WhatsApp ile etkileşime girebileceği konusunda ayrıntılı kontrol sunuyor. Böylece kullanıcılar yalnızca güvendikleri platformlarla WhatsApp'ı entegre edebilme imkanına sahip olacak.

    WhatsApp, platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Hizmeti devre dışı bırakmanın sınırlamalarla birlikte geldiğini belirtelim. Bu durumda mevcut üçüncü taraf sohbetleri salt okunur moda geçecek ve kullanıcılar bu görüşmelerde yeni mesaj gönderip alamayacak. Ancak bu sohbetlere WhatsApp içinden erişilebilecek ve kullanıcının takdirine bağlı olarak silinebilecek.

    “Üçüncü Taraf Sohbetlerini Yönet” özelliği şu anda geliştirilme aşamasında bulunuyor. Bu gelişme, şirketin AB'nin DMA düzenlemelerine uyum sağlama ve platformlar arası iletişim alanında değişen kullanıcı tercihlerini karşılama çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkmış durumda. 

    Ayrıca WhatsApp, son beta sürümlerde başka yeni özellikleri de test ediyor. Test edilen özelliklerden biri, WhatsApp Web için gizliliği ve güvenliği artırmayı amaçlayan, kilitli sohbetlere yönelik gizli bir kodun getirilmesi. Ayrıca en son beta sürümde durum sekmesi için yeni bir tasarım da test ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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