WhatsApp, platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor

Hizmet devre dışı bırakılabilecek
Öncelikle bu özellik, kullanıcılara sohbetin birlikte çalışabilirlik hizmetini tamamen devre dışı bırakma olanağı sağlıyor. Bu, veri paylaşımı ve iletişim tercihleri üzerinde kullanıcı kontrolünü vurgulayan AB Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) 7. Maddesi ile uyumluluk gösteriyor. İkinci olarak özellik, hangi üçüncü taraf uygulamaların WhatsApp ile etkileşime girebileceği konusunda ayrıntılı kontrol sunuyor. Böylece kullanıcılar yalnızca güvendikleri platformlarla WhatsApp'ı entegre edebilme imkanına sahip olacak.
“Üçüncü Taraf Sohbetlerini Yönet” özelliği şu anda geliştirilme aşamasında bulunuyor. Bu gelişme, şirketin AB'nin DMA düzenlemelerine uyum sağlama ve platformlar arası iletişim alanında değişen kullanıcı tercihlerini karşılama çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkmış durumda.
Ayrıca WhatsApp, son beta sürümlerde başka yeni özellikleri de test ediyor. Test edilen özelliklerden biri, WhatsApp Web için gizliliği ve güvenliği artırmayı amaçlayan, kilitli sohbetlere yönelik gizli bir kodun getirilmesi. Ayrıca en son beta sürümde durum sekmesi için yeni bir tasarım da test ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.