Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android için platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor. Uygulamanın en son beta sürümü 2.24.6.2'de ortaya çıkan özellik ile Telegram veya Signal gibi diğer platformlara doğrudan mesaj gönderip alma imkanı elde edilecek.

Hizmet devre dışı bırakılabilecek

Öncelikle bu özellik, kullanıcılara sohbetin birlikte çalışabilirlik hizmetini tamamen devre dışı bırakma olanağı sağlıyor. Bu, veri paylaşımı ve iletişim tercihleri ​​üzerinde kullanıcı kontrolünü vurgulayan AB Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) 7. Maddesi ile uyumluluk gösteriyor. İkinci olarak özellik, hangi üçüncü taraf uygulamaların WhatsApp ile etkileşime girebileceği konusunda ayrıntılı kontrol sunuyor. Böylece kullanıcılar yalnızca güvendikleri platformlarla WhatsApp'ı entegre edebilme imkanına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Hizmeti devre dışı bırakmanın sınırlamalarla birlikte geldiğini belirtelim. Bu durumda mevcut üçüncü taraf sohbetleri salt okunur moda geçecek ve kullanıcılar bu görüşmelerde yeni mesaj gönderip alamayacak. Ancak bu sohbetlere WhatsApp içinden erişilebilecek ve kullanıcının takdirine bağlı olarak silinebilecek.

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“Üçüncü Taraf Sohbetlerini Yönet” özelliği şu anda geliştirilme aşamasında bulunuyor. Bu gelişme, şirketin AB'nin DMA düzenlemelerine uyum sağlama ve platformlar arası iletişim alanında değişen kullanıcı tercihlerini karşılama çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkmış durumda.

Ayrıca WhatsApp, son beta sürümlerde başka yeni özellikleri de test ediyor. Test edilen özelliklerden biri, WhatsApp Web için gizliliği ve güvenliği artırmayı amaçlayan, kilitli sohbetlere yönelik gizli bir kodun getirilmesi. Ayrıca en son beta sürümde durum sekmesi için yeni bir tasarım da test ediliyor.

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WhatsApp, platformlar arası mesajlaşma desteğini test ediyor