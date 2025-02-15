Tam Boyutta Gör WhatsApp, yakında 30 yeni duvar kağıdının yanı sıra 22 önceden ayarlanmış tema sunacak. Kullanıcılar, temayı tüm sohbetlerine uygulayabilecek veya belirli konuşma için bir tema seçebilecek. Tema, yalnızca kullanıcı tarafından görülebilecek ve Kanallara da uygulanabilecek.

WhatsApp profillerine sosyal medya hesapları eklenebilecek 3 gün önce eklendi

WhatsApp duvar kağıdını değiştirme şu anda mümkün ancak artık temalarla özelleştirilebilecek. Örneğin; kullanıcılar birçok seçenekle sohbet balonlarının renklerini değiştirebilecek. Hem arka planları hem de baloncukları değiştiren temalar mevcut olacak, her biri ayrı ayrı değiştirilebilecek.

Sohbet temaları dışında 30 yeni duvar kağıdı seçeneği gelecek.

WhatsApp sohbet teması değiştirme adımları

WhatsApp uygulamasını açın Ayarlar’a dokunun Sohbetler’e girin Varsayılan sohbet temasına dokunun Sohbet adına dokunun Sohbet temasına dokunun

WhatsApp, sohbet temalarını sunmaya başladı, önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanılabilir olacak.

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WhatsApp, sohbet temalarını kullanıma sunmaya başladı