Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, sohbet temalarını kullanıma sunmaya başladı

    WhatsApp, Android ve iPhone kullanıcıları için yeni sohbet temalarını kullanıma sunuyor. Sohbetler, renkli sohbet balonları ve yeni duvar kağıtlarıyla özelleştirilebilecek.
    whatsapp sohbet temaları Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yakında 30 yeni duvar kağıdının yanı sıra 22 önceden ayarlanmış tema sunacak. Kullanıcılar, temayı tüm sohbetlerine uygulayabilecek veya belirli konuşma için bir tema seçebilecek. Tema, yalnızca kullanıcı tarafından görülebilecek ve Kanallara da uygulanabilecek.

    WhatsApp duvar kağıdını değiştirme şu anda mümkün ancak artık temalarla özelleştirilebilecek. Örneğin; kullanıcılar birçok seçenekle sohbet balonlarının renklerini değiştirebilecek. Hem arka planları hem de baloncukları değiştiren temalar mevcut olacak, her biri ayrı ayrı değiştirilebilecek.

    Sohbet temaları dışında 30 yeni duvar kağıdı seçeneği gelecek.

    WhatsApp sohbet teması değiştirme adımları

    1. WhatsApp uygulamasını açın
    2. Ayarlar’a dokunun
    3. Sohbetler’e girin
    4. Varsayılan sohbet temasına dokunun
    5. Sohbet adına dokunun
    6. Sohbet temasına dokunun

    WhatsApp, sohbet temalarını sunmaya başladı, önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanılabilir olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hava trafik kontrolörü maaş muhabbet kuşu neden kokar 2011 ford fiesta 1.4 titanium benzinli yorumlar prizden ses gelmesi evde para kaybolması ne anlama gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum