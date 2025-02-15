WhatsApp, sohbet temalarını kullanıma sunmaya başladı

WhatsApp duvar kağıdını değiştirme şu anda mümkün ancak artık temalarla özelleştirilebilecek. Örneğin; kullanıcılar birçok seçenekle sohbet balonlarının renklerini değiştirebilecek. Hem arka planları hem de baloncukları değiştiren temalar mevcut olacak, her biri ayrı ayrı değiştirilebilecek.
Sohbet temaları dışında 30 yeni duvar kağıdı seçeneği gelecek.
WhatsApp sohbet teması değiştirme adımları
- WhatsApp uygulamasını açın
- Ayarlar’a dokunun
- Sohbetler’e girin
- Varsayılan sohbet temasına dokunun
- Sohbet adına dokunun
- Sohbet temasına dokunun
WhatsApp, sohbet temalarını sunmaya başladı, önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanılabilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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