WhatsApp yerel sohbet transferini başlatıyor

Tam Boyutta Gör Bugün yeni bir cihaza WhatsApp uygulamasını kurmak istediğinizde Google Drive üzerinden sohbetlerinizi aktarmanız gerekiyor. Yakın dönemde buluta ihtiyaç kalmadan sohbet aktarımı mümkün olacak.

WhatsApp yerel sohbet aktarımı

WhatsApp 2.23.9.19 beta sürümünde tespit edilen yeni özellik iki cihaz arasında sohbet aktarımlarını daha kolay bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Özellikle sıkça cihaz değişimi yapan kullanıcıların Google Drive bağımlılığı da ortadan kalkıyor.

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu 1 hf. önce eklendi

İki cihaz arasındaki sohbet transfer QR kod okutulması ile başlıyor. Detaylar net olmasa da aktarımların Wi-Fi Direct teknolojisi üzerinden yapıldığı ve medya eklentilerinin de aktarıma dahil edildiği tahmin ediliyor. Henüz beta aşamasında olduğu için özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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