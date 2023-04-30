WhatsApp yerel sohbet transferini başlatıyor

WhatsApp yerel sohbet aktarımı
WhatsApp 2.23.9.19 beta sürümünde tespit edilen yeni özellik iki cihaz arasında sohbet aktarımlarını daha kolay bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Özellikle sıkça cihaz değişimi yapan kullanıcıların Google Drive bağımlılığı da ortadan kalkıyor.
İki cihaz arasındaki sohbet transfer QR kod okutulması ile başlıyor. Detaylar net olmasa da aktarımların Wi-Fi Direct teknolojisi üzerinden yapıldığı ve medya eklentilerinin de aktarıma dahil edildiği tahmin ediliyor. Henüz beta aşamasında olduğu için özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah