WhatsApp, sohbetler için “Her Zaman Sessiz” seçeneği üzerinde çalışıyor

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WhatsApp, özellikle grup sohbetlerinin bildirimlerinin kullanıcıyı rahatsız etmesinin tamamen önüne geçmek için sessize alma seçeneklerine 'Her Zaman' özelliğini getirmeyi amaçlıyor. WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla sunduğu yeni beta güncellemesinde geliştirilme aşamasında görülen yeni özellik yakın bir zaman sonra WhatsApp Android uygulamasında kullanıma sunulabilir.

'Her Zaman' seçeneği geliyor

WhatsApp bir sohbeti sessize almak isterseyen kullanıcılara 3 seçenek sunuyor: 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl. WhatsApp, Android uygulaması için beta sürümlerinde 1 yıl yerine 'Her Zaman' seçeneği üzerinde çalışıyor.

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Deneme aşamasında görülen yeni özelliğin kullanılabilmesi için bir sohbette en az 51 iletinin bulunması gerekiyor. Yeni seçenek daha az iletinin yer aldığı sohbetlerde görülmüyor.

'Her Zaman' sessiz özelliği özellikle mecburen bulunmak zorunda olduğunuz ama sürekli bildirim gelmesini istemediğiniz grup sohbetlerinde faydalı olacağa benziyor.

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Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak bir sonraki WhatsApp güncellemesi ile yeni özelliği görmeye başlayabiliriz.

https://thenextweb.com/apps/2020/07/30/whatsapp-mute-chats-always/

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