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    WhatsApp, sohbetler için “Her Zaman Sessiz” seçeneği üzerinde çalışıyor

    WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme gönderdi. Güncelleme, bir sohbeti kalıcı olarak sessize alma seçeneği sunuyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp, sohbetler için “Her Zaman Sessiz” seçeneği üzerinde çalışıyor
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    WhatsApp, özellikle grup sohbetlerinin bildirimlerinin kullanıcıyı rahatsız etmesinin tamamen önüne geçmek için sessize alma seçeneklerine 'Her Zaman' özelliğini getirmeyi amaçlıyor. WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla sunduğu yeni beta güncellemesinde geliştirilme aşamasında görülen yeni özellik yakın bir zaman sonra WhatsApp Android uygulamasında kullanıma sunulabilir.

    'Her Zaman' seçeneği geliyor

    WhatsApp bir sohbeti sessize almak isterseyen kullanıcılara 3 seçenek sunuyor: 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl. WhatsApp, Android uygulaması için beta sürümlerinde 1 yıl yerine 'Her Zaman' seçeneği üzerinde çalışıyor.

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    Deneme aşamasında görülen yeni özelliğin kullanılabilmesi için bir sohbette en az 51 iletinin bulunması gerekiyor. Yeni seçenek daha az iletinin yer aldığı sohbetlerde görülmüyor.

    'Her Zaman' sessiz özelliği özellikle mecburen bulunmak zorunda olduğunuz ama sürekli bildirim gelmesini istemediğiniz grup sohbetlerinde faydalı olacağa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung ikinci çeyrekte beklentileri aştı"

    Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak bir sonraki WhatsApp güncellemesi ile yeni özelliği görmeye başlayabiliriz.



    https://thenextweb.com/apps/2020/07/30/whatsapp-mute-chats-always/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 1 gün en beğenilen
    Bunu getirmek için çalışma yapmaya mı ihtiyaç varmış?
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    kendinetroll (Mehmet c) 10 sa.
    Arkadaş iki aşkım cicim iki kanka o maç yatar abi muhabbetine neler talep edilmiş. Kullanın geçin işte, nedir bu prens prenses havaları, anlamıyorum.
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    alemburda34 18 sa.
    Telegram getirdiği gibi grup istatistiklerini gösteren bir özellik getirsinler. Gruplarda kim aktif kim pasif değil bilelim.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 gün
    Alternatif bir uygulamaya geçiş için bir kriz ortamına ihtiyaç var. Saman altındaki bazı şeyler ortaya çıkıp medyada ses getirmeli.
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    drjacob (... ) 1 gün
    Gelsin o da gelsin
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    Onun yerine direk numarayı engellesin. :)
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 gün
    Yahu zaten 2 yıl susturuyoruz bunu çözüyoruz da siz önce çevrimiçi gözükmek istemediğimizde gözükmemeyi getirin.15 yıl önce MSN'de olan özellik bugün en çok kullanılan iletişim uygulamasında yok.Geçenlerde yaptınız diye sevindik meğerse hataymış..Düzeltmeyin kardeşim. Böyle hatalara hasret kaldık!
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    YOURMOVE 1 gün Ribas0
    Ben bununla ilgili mail attım arkadaşlara. Hiçbir şekilde çevrimiçi özelliği gizlenmeyecek tarzında cevap verdiler.O zaman okundu bilgisinin gizlenmesi ne alaka? Yani mavi tık özelliğini kapatabiliyoruz. İyide karşıdaki adam enayi değil ki. Çevrimiçi olduğunu görünce mesajımı okudu ama cevap vermedi diyecek.Msn microsoft un hocam. Skype da o özellik hala devam ediyor.Skype ülkemizde yaygın değil maalesef. Keşke yaygın olsa da wp saçmalığından kurtulsak.Skype da görüntülü konuşunca karşı taraf ekran resmi aldığında direkt bildirim geliyor. Wp bu özellik var mı bilmiyorum.Şu görünmez olayını yapmak zor olmamalı.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    MustafaC5 1 gün
    Bunu geliştirmek için argeye ihtiyaç var
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    labtek38 1 gün en beğenilen
    Bunu getirmek için çalışma yapmaya mı ihtiyaç varmış?
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    vieille ecole (Anıl Özlemiş) 1 gün labtek38
    Bunu yazmaya girmiştim yorumu beğenip çıkıyorum :D
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    monacomen 1 gün
    Bence grup sohbetleri kadar bazı kişilerinizi de sessize alma özelliği olmalı. Bazen bir iş veya arkadaş whatsupsohbet grubunun içinde bulunsanız da sürekli çalan can sıkıcı bildirim sesi ve iletilerine maruz kalmaktan kurtulamıyorsunuz. Bu grupları sessize alma özelliği olmadığında ya gruptan zorunlu olarak çıkmak yada bütün telefonun sesini kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanında whatsup programını twitter gibi kullanan arkadaşlar da var. Duydukları gördükleri her haber, ileti, karikatür veya resmi habire arkadaş listesindeki insanlara yollamak gibi bir absürt heyecanları var. Onları da sessize alma özelliği olmalı. Çünkü bunu yapmamalarını istediğinizde sizin ile araları bozuluyor. Alınıyorlar. Sessize aldığınızda haberleri olmaz okuduğunuzu sanırlar. Siz de canınız ne zaman isterse yine ne goygoylar yollamış diye gider bakarsınız .
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    blackimmo 1 gün
    WhatsApp Telegram'ın çok gerisinde bana kalırsa. Telegram'ın iki eksiği var, WhatsApp'a göre yaygın olmayışı ve görüntülü görüşme olmaması. Bunlar dışında WhatsApp Telegram'ın yanından geçemez.
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    travers (mustafa ) 1 gün blackimmo
    Kesinlikle telegram whatsapptan çok daha iyi bir uygulama. Başka seviyeye geçti telegram. Etrafımdaki herkesi telegrama geçirip öylesine whatsapp kullanıyoruz.
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