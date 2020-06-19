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    WhatsApp son görülme özelliği ortadan kayboldu

    WhatsApp uygulamasında arkadaşınız ile sohbet ederken üst kısımda beliren çevrim içi, yazıyor veya son görülme gibi bildirimlerin bir süredir ortadan kalkmış olduğu belirtiliyor.
    3 sa.
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    624
    41
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp son görülme özelliği ortadan kayboldu

    Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp son bir saattir problem yaşıyor. Pek çok ülkeden kullanıcılar WhatsApp son görülme veya çevrim içi özelliğinin kaybolduğunu ve gizlilik ayarlarına da erişilemediğini belirtiyor.

    WhatsApp sorun yaşıyor

    Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

    Ayrıca Bkz. "Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu"

    Bazı kaynaklar WhatsApp’ın bu özellikleri bilerek kapattığını belirtiyor ancak henüz firmadan resmi bir açıklama gelmediği için gerçekliği konusunda şüpheler var. Akla en yakın gelen sorun WhatsApp sunucularında bir problem olduğu yönünde. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Krone 2 sa. en beğenilen
    Teknik bir sorun oluşmuştur. Yoksa bu özellikler olmadıktan sonra neden Whatsapp kullanayım ki ? Bir de şunu gördüm, bazı insanlar çok karaktersiz. Eşin sevgilin takip etmesini istemiyorsan, aldatacaksan ayrıl zaten kardeşim. Nasıl sapkın fantezilere sahip bu millet anlamış değilim.
    Teknik bir sorun oluşmuştur. Yoksa bu özellikler olmadıktan sonra neden Whatsapp kullanayım ki ? Bir de şunu gördüm, bazı insanlar çok karaktersiz. Eşin sevgili...
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    2 Yanıt Yanıtla +21
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 sa. Krone
    iş hayatının ilk kuralı: başka iş bulmadan ayrılma aç kalırsın. işler ters gider iş bulamazsın, ayarla gizliden görüş sonra çık derler.
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    puandorg (Serkan Özcan) 3 sa.
    Whatsapp'a para verdiğimiz dönemler ne güzeldi...
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    YOURMOVE 2 sa.
    Yakında silmeyi düşündüğüm bir uygulama.

    Msn evrim geçirip tekrar gelse.
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    puandorg (Serkan Özcan) 1 sa. YOURMOVE
    Geçenlerde harddiskleri dip köşe yaparken 2010 yılına ait msn messenger kayıtlarını buldum. Ne güzelmiş bir zamanlar muhabbet dedim kendi kendime. Neden devam ettirmediler merak ediyorum msn messengeri.
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    kırılanhayaller (u m) 43 dk. YOURMOVE
    Msn niye kayboldu gitti hala anlamıyorum. Bence hala kullanılabilir, bilgisayar üzerinden msn ile sohbet etmek çok iyiydi. Dinlediğin müziğe kadar her eyi gösteriyordu
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    CheErnesto (Faruk Taş) 16 dk.
    Eski windows mesenger i telefona uyarlasalar whatsapp nal toplardi.
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    kafayı yemişiz biz 34 dk. yeni yorumcu
    sunucu hatasıymış galiba, keşke temelli olsa:D
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 42 dk.
    ICQ çıksın tekrar yüklemessem adam değilim, bu saçma uygulamaya karşı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 29 dk. Hakimutata Insane
    Icq hala var biliyordum ama kimse kullanmayınca sıkıntı messengerda öyle mobil cihazların yayılması + sim kart mobil uygulamaları darbe vurdu pek telefon kullanmayanlar arıyor tabi ama binlerce mobil uygulaması olayı tamamen bitirdi pcdede teamwi, discord,facebook gibi uygulamalar ile bunlar tarihi raflarda yerini aldı ama herkesin merak ettiği geçmişi geleceğini popilaritesini pwk etkilemeyeceği msnyi neden bu hale getirdi çünkü skype üzerinden arama yapıp para kazanılmak istenmesiydi fakat bu bana göre bieqz yanlış hesap oldu.
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    z@bers (emor emor) 49 dk.
    Şimdi sıra bu özellikleri paralı yapmaya geldi.
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    vampyrotheutis (b t) 1 sa.
    ne büyük sıkıntı. nasıl yaparız şimdi
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    myigity (Yiğit Yildiz) 1 sa.
    Çok güzel oldu böyle. Beğendim. 🤗🤗
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 1 sa. yeni yorumcu
    Bence iyi olmuş zaten kapatıyorduk :)
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    firatkrky (Fırat KARAKAYA) 1 sa.
    Son derece yerinde ve doğru düşünülmüş bi karar. Ben biriyle konuşurken diğerinin benim uygulamayı kullandığımı bilmeye ne hakkı vardı ki zaten???
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa.
    Bende diyorum göremiyorum elemanları, yazıyorum cevap vermiyor zaten 😍 benim whatsappim neden böyle bozuluyorsun yav. 😡
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    78893 kez okundu.
    26 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

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    uygulama haber, whatsapp son görülme ve
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