WhatsApp son görülme özelliği ortadan kayboldu

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp son bir saattir problem yaşıyor. Pek çok ülkeden kullanıcılar WhatsApp son görülme veya çevrim içi özelliğinin kaybolduğunu ve gizlilik ayarlarına da erişilemediğini belirtiyor.

WhatsApp sorun yaşıyor

Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

Ayrıca Bkz. "Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu"

Bazı kaynaklar WhatsApp’ın bu özellikleri bilerek kapattığını belirtiyor ancak henüz firmadan resmi bir açıklama gelmediği için gerçekliği konusunda şüpheler var. Akla en yakın gelen sorun WhatsApp sunucularında bir problem olduğu yönünde. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.