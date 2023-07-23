WhatsApp'ta yakında 15 kişiye kadar grup araması başlatabileceksiniz

Tam Boyutta Gör Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta sürümünde yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse WhatsApp, iOS sürümünde yeni bir özellik daha test ediyor. Bu özellik sayesinde seçtiğiniz kişilerle grup araması yapabileceksiniz.

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WhatsApp'ta 15 kişiye kadar seçtiğiniz kişilerle grup araması başlatın

Spesifik olarak grup aramalarının 32 kişiye kadar katılımcıyı desteklediği zaten biliniyordu. Ancak yalnızca 7 kişiye kadar bir grup araması başlatmak ve grup araması başlatıldıktan sonra ek katılımcılar eklenebilmekteydi. Artık bu durum değişiyor. Android için en son WhatsApp beta güncellemesi 2.23.15.14 ile kullanıcılar artık 15 kişiye kadar grup araması başlatabilir. Aynı değişiklikler, iOS için WhatsApp beta 23.15.1.70 sürümünde de kullanıma sunuldu.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi bazı beta test kullanıcıları bir grup görüşmesi oluştururken kolayca 15 kişiye kadar seçim yapabilir. Çağrı başladıktan sonra, bu katılımcılar istedikleri zaman katılabilir. İlk görüşme için en fazla 15 kişi seçmek mümkün olsa da grup görüşmelerinde toplamda en fazla 32 katılımcının olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu güncellemenin temel amacı ise kullanıcıların grup görüşmesi kurulumu sırasında daha fazla katılımcı seçmesini kolaylaştırmak.

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WhatsApp'ta 15 kişiye kadar grup araması başlatabileceksiniz