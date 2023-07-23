WhatsApp'ta yakında 15 kişiye kadar grup araması başlatabileceksiniz

WhatsApp'ta 15 kişiye kadar seçtiğiniz kişilerle grup araması başlatın
Spesifik olarak grup aramalarının 32 kişiye kadar katılımcıyı desteklediği zaten biliniyordu. Ancak yalnızca 7 kişiye kadar bir grup araması başlatmak ve grup araması başlatıldıktan sonra ek katılımcılar eklenebilmekteydi. Artık bu durum değişiyor. Android için en son WhatsApp beta güncellemesi 2.23.15.14 ile kullanıcılar artık 15 kişiye kadar grup araması başlatabilir. Aynı değişiklikler, iOS için WhatsApp beta 23.15.1.70 sürümünde de kullanıma sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)