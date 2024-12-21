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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın yeni özelliğiyle kanal güncellemelerini kaçırmayacaksınız

    WhatsApp, Android için yeni beta yayınladı. Güncelleme, kullanıcıların takip ettikleri kanallardan belirli güncellemeleri yıldızlı olarak işaretlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik getiriyor.
    whatsapp kanal güncellemeleri yıldızlama Tam Boyutta Gör
    Yeni özellik, duyurular veya etkinlik detayları gibi önemli güncellemeleri kaydedip hızlı bir şekilde bulmayı kolaylaştıracak.

    WhatsApp kanal güncellemeleri yıldızlanabilecek

    WhatsApp, şu anda kullanıcıların yalnızca bireysel ve grup sohbetlerindeki mesajlara yıldız eklemelerine izin veriyor. Yeni güncellemeyle WhatsApp, aynı şeyi kanal güncellemeleriyle yapma olanağını sunacak. Kullanıcı, bir güncellemeyi yıldızlandırdığında, tüm kanal geçmişini kaydırmak zorunda kalmadan sonrasında kolayca erişebilecek.

    Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların önce bir kanalı takip etmesi gerekecek. Takipten sonra, kullanıcılar önemli buldukları güncellemeleri yıldızlayabilecek. Kullanıcı kanalı takipten çıkarsa, o kanaldan gelen tüm yıldızlı güncellemeler de listesinden silinecek.

    Kanal güncellemelerini yıldızlama özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve WhatsApp'ın en son beta sürümünde mevcut. Yakın gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulacaktır.

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    ermes_unuy 58 dakika önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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    jetta 1.2 tsi bluemotion fazla yürümenin zararları lol herkesi susturmak sistem kazanç hesaplama. tefeci den kurtulan varmı

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