WhatsApp'ın yeni özelliğiyle kanal güncellemelerini kaçırmayacaksınız

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni özellik, duyurular veya etkinlik detayları gibi önemli güncellemeleri kaydedip hızlı bir şekilde bulmayı kolaylaştıracak.

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WhatsApp kanal güncellemeleri yıldızlanabilecek

WhatsApp, şu anda kullanıcıların yalnızca bireysel ve grup sohbetlerindeki mesajlara yıldız eklemelerine izin veriyor. Yeni güncellemeyle WhatsApp, aynı şeyi kanal güncellemeleriyle yapma olanağını sunacak. Kullanıcı, bir güncellemeyi yıldızlandırdığında, tüm kanal geçmişini kaydırmak zorunda kalmadan sonrasında kolayca erişebilecek.

Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların önce bir kanalı takip etmesi gerekecek. Takipten sonra, kullanıcılar önemli buldukları güncellemeleri yıldızlayabilecek. Kullanıcı kanalı takipten çıkarsa, o kanaldan gelen tüm yıldızlı güncellemeler de listesinden silinecek.

Kanal güncellemelerini yıldızlama özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve WhatsApp'ın en son beta sürümünde mevcut. Yakın gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulacaktır.

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