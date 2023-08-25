WhatsApp’ta HD çözünürlükte video gönderme dönemi başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta WhatsApp, iOS ve Android uygulamaları için daha az sıkıştırma ile yüksek çözünürlüklü görüntüler göndermeye olanak tanıyan yeni bir güncelleme yayınladı. Meta'nın söz verdiği gibi, HD çözünürlükte video göndermek için benzer bir seçenek şimdi WhatsApp kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

WhatsApp’ta HD video dönemi

Fotoğraflara benzer şekilde, WhatsApp aracılığıyla gönderilen videoların çözünürlüğünü seçmenin herhangi bir yolu bulunmuyordu. Uygulama tüm videoları otomatik olarak sıkıştırıyor ve çözünürlüklerini günümüz standartlarına göre çok düşük olan 480p'ye düşürüyordu. Bu, daha az veri tüketen ve yüklenmesi daha az zaman alan daha küçük bir dosya ile sonuçlansa da, videoların kalitesi son derece düşüktü.

Tam Boyutta Gör Ancak son WhatsApp güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, Meta'nın geçen hafta fotoğraflar için sunmaya başladığı gibi, HD videolar göndermek için yeni bir seçeneğe kavuşuyor. Kullanıcılar artık tandart Kalite ve HD Kalite arasında seçim yapabilecekler. Standart kalite eskiden olduğu gibi yine 480p çözünürlük ile sınırlı. HD Kalite ise 720p video çözünürlüğü sunuyor. WhatsApp’ta HD video göndermek için aşağıdaki rehberimizi ziyaret edin:

WhatsApp yüksek kalitede video gönderme nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

Elbette telefon ekranları artık 2K hatta 4K çözünürlüğe ulaşmışken 720p halen düşük kalıyor ancak 480p’yerine daha kullanılabilir sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu özelliklere erişmek için cihazınızda WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

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WhatsApp’ta HD video gönderme dönemi başladı