WhatsApp’ta HD çözünürlükte video gönderme dönemi başladı

WhatsApp’ta HD video dönemi
Fotoğraflara benzer şekilde, WhatsApp aracılığıyla gönderilen videoların çözünürlüğünü seçmenin herhangi bir yolu bulunmuyordu. Uygulama tüm videoları otomatik olarak sıkıştırıyor ve çözünürlüklerini günümüz standartlarına göre çok düşük olan 480p'ye düşürüyordu. Bu, daha az veri tüketen ve yüklenmesi daha az zaman alan daha küçük bir dosya ile sonuçlansa da, videoların kalitesi son derece düşüktü.
Elbette telefon ekranları artık 2K hatta 4K çözünürlüğe ulaşmışken 720p halen düşük kalıyor ancak 480p’yerine daha kullanılabilir sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu özelliklere erişmek için cihazınızda WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.