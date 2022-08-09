WhatsApp'tan beklenen duyuru geldi: Mesaj silme süresi uzatılıyor

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Günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan popüler haberleşme uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan 'Herkes için sil' özelliğinde değişikliğe gidiyor.

Mesaj silme süresi 60 saate çıkıyor

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir duyuru paylaşan haberleşme devi, ''Mesajınızı yeniden mi düşünüyorsunuz? Şimdi, gönder'e basmanızdan sonra mesajlarınızı sohbetlerden silmeniz için 2 günden fazla zamanınız olacak'.' açıklamasında bulundu. Bununla birlikte platform artık, gönderilen mesajları silebilmek için kullanıcılara 2 gün ve 12 saate kadar (60 saat) süre tanıyacak.

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Yeni güncelleme öncesinde 1 saat 8 dakikaya uzatılan ancak ilk kullanıma sunulduğunda 7 dakikalık bir zaman sınırıyla gelen mesajı geri alma özelliğinin, gelecekte 7 günlük bir süreye çıkabileceği düşünülüyor. Buna ek olarak bugünden itibaren tüm kullanıcılara açılan yeni özellik, her iki tarafından uygulamanın en son sürümüne sahip olmasını gerektirecek.

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