WhatsApp'tan karışıklığı giderecek yeni özellik: Listeler

WhatsApp, Listeler özelliğiyle kullanıcı deneyimini geliştiriyor
Listeler ismi verilen bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık kişileri ve grupları farklı listelere ekleyebilecek. Bu sayede, sohbetler daha kolay yönetilecek. Özellik hakkında çok fazla detay bulunmasa da aşağıdaki ekran görüntüsü bize bazı ipuçları veriyor.
Platform, listelerin grupları ve kişileri daha iyi yönetmeyi sağlayacağını söylüyor. Örneğin, kişilerinizi farklı listelere ekleyip (iş arkadaşları, okul arkadaşları, akrabalar vb.) tamamen kendinize özel listeler oluşturabileceksiniz.
Aynı şey gruplar için de geçerli. Katıldığınız grupları tek bir listede toplayarak daha kolay bir deneyim yaşayabileceksiniz. Listeler özelliği şu anda geliştirilme aşamasında. WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman tüm kullanıcılara açacağı şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.