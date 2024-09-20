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Tam Boyutta Gör WhatsApp'a "Kanal Kategorileri" adı verilen yeni bir özellik getirildi. Bu yenilikçi araç uygulamada kanalları keşfetme ve takip etme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar artık yedi farklı kategoriyi keşfedebilecekler.

Kanallar artık 7 farklı kategori sunuyor

WhatsApp Kanalları önemli bir popülerlik kazandı ve dünya çapında her ay 500 milyondan fazla kişi bu kanallarla etkileşime giriyor. WhatsApp, Kanallar özelliğini geliştirmenin yanı sıra yapay zeka (AI) yeteneklerini de geliştiriyor. Şirket, kullanıcıların chatbot ile etkileşime girmesine olanak tanıyan Meta AI destekli çift yönlü sesli sohbet özelliğini başlatmayı planlıyor.

WhatsApp yakında sohbet temalarını özelleştirmenize izin verecek 22 sa. önce eklendi

Bu yeni özellik daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için perde, tonlama ve aksan bakımından farklılık gösteren bir dizi ses özelliği de sunacak. Yapay zeka sesli sohbet özelliği henüz Android'de beta test kullanıcıları için kullanılabilir değil. Ancak ilk aşamada İngiliz ve Amerikan aksanlı seslerin de eklenmesi bekleniyor.

Yeni etkileşim seçeneğinde influencer'lar ve ünlüler gibi kamusal figürlerin seslerine de yer verilmesi mümkün olacak. Bu gelişme, Meta'nın mesajlaşma servislerine yapay zeka destekli kişilikler entegre ederek kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir etkileşim deneyimi sunma yönündeki çabalarıyla örtüşüyor.

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WhatsApp tercih ettiğiniz kanalları keşfetmenizi kolaylaştırıyor