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    WhatsApp tercih ettiğiniz kanalları keşfetmenizi kolaylaştırıyor

    WhatsApp'ın en son kanal kategorisi özelliğiyle favori kanalınıza hızla ulaşabileceksiniz. WhatsApp, favori konularınıza göre hesapları bulmanıza yardımcı olabilecek bir kanal dizini başlatıyor.
    WhatsApp tercih ettiğiniz kanalları keşfetmenizi kolaylaştırıyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'a "Kanal Kategorileri" adı verilen yeni bir özellik getirildi. Bu yenilikçi araç uygulamada kanalları keşfetme ve takip etme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar artık yedi farklı kategoriyi keşfedebilecekler.

    Kanallar artık 7 farklı kategori sunuyor

    WhatsApp Kanalları önemli bir popülerlik kazandı ve dünya çapında her ay 500 milyondan fazla kişi bu kanallarla etkileşime giriyor. WhatsApp, Kanallar özelliğini geliştirmenin yanı sıra yapay zeka (AI) yeteneklerini de geliştiriyor. Şirket, kullanıcıların chatbot ile etkileşime girmesine olanak tanıyan Meta AI destekli çift yönlü sesli sohbet özelliğini başlatmayı planlıyor.

    Bu yeni özellik daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için perde, tonlama ve aksan bakımından farklılık gösteren bir dizi ses özelliği de sunacak. Yapay zeka sesli sohbet özelliği henüz Android'de beta test kullanıcıları için kullanılabilir değil. Ancak ilk aşamada İngiliz ve Amerikan aksanlı seslerin de eklenmesi bekleniyor.

    Yeni etkileşim seçeneğinde influencer'lar ve ünlüler gibi kamusal figürlerin seslerine de yer verilmesi mümkün olacak. Bu gelişme, Meta'nın mesajlaşma servislerine yapay zeka destekli kişilikler entegre ederek kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir etkileşim deneyimi sunma yönündeki çabalarıyla örtüşüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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