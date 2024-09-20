WhatsApp tercih ettiğiniz kanalları keşfetmenizi kolaylaştırıyor

Kanallar artık 7 farklı kategori sunuyor
WhatsApp Kanalları önemli bir popülerlik kazandı ve dünya çapında her ay 500 milyondan fazla kişi bu kanallarla etkileşime giriyor. WhatsApp, Kanallar özelliğini geliştirmenin yanı sıra yapay zeka (AI) yeteneklerini de geliştiriyor. Şirket, kullanıcıların chatbot ile etkileşime girmesine olanak tanıyan Meta AI destekli çift yönlü sesli sohbet özelliğini başlatmayı planlıyor.
Bu yeni özellik daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için perde, tonlama ve aksan bakımından farklılık gösteren bir dizi ses özelliği de sunacak. Yapay zeka sesli sohbet özelliği henüz Android'de beta test kullanıcıları için kullanılabilir değil. Ancak ilk aşamada İngiliz ve Amerikan aksanlı seslerin de eklenmesi bekleniyor.
Yeni etkileşim seçeneğinde influencer'lar ve ünlüler gibi kamusal figürlerin seslerine de yer verilmesi mümkün olacak. Bu gelişme, Meta'nın mesajlaşma servislerine yapay zeka destekli kişilikler entegre ederek kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir etkileşim deneyimi sunma yönündeki çabalarıyla örtüşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...