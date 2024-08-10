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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, topluluk sohbet etkinlikleri için yeni bir süre özelliği test ediyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, topluluk sohbetlerinde başlangıç ??ve bitiş saatlerini belirttikleri yeni bir etkinlik özelliğini test ediyor. İşte detaylar:
    WhatsApp, topluluk sohbetleri için yeni bir özellik test ediyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, geçtiğimiz günlerde topluluk duyuru grupları için yeni bir etkinlik özelliğini test etmketeydi. Bu özellik, gelecekte topluluk duyuru gruplarına etkinlik oluşturma ve yönetme yeteneğini genişleterek büyük topluluklar için etkinlik bilgilerine daha iyi merkezi erişim sağlayacak. Ancak görünüşe göre WhatsApp, etkinlikler için başka yeni özellikler ve geliştirmeler test ediyor.

    Artık WhatsApp Topluluk gruplarında tarih ve konum bilgisi gibi özelliklerle etkinlik oluşturmak mümkün

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre WhatsApp, Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta 2.24.17.11 güncellemesi ile topluluk grubu sohbet etkinlikleri için yeni bir süre özelliği yayınladığı ortaya çıktı.

    WhatsApp, topluluk sohbetleri için yeni bir özellik test ediyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere WhatsApp, grup üyelerinin etkinlikler için başlangıç ​​ve bitiş saatleri belirlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Ayrıca bu özellik ile etkinliklerde tarih belirtmenin yanı sıra etkinliğin konumunu veya etkinliğin görüntülü konuşma linkini de eklemek mümkün. Böylece bir etkinliğin tam zaman dilimini belirterek üyeler, kendilerini buna göre planlayabilir ve program çakışmalarından kaçınabilirler.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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