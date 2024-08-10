WhatsApp, topluluk sohbet etkinlikleri için yeni bir süre özelliği test ediyor

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, geçtiğimiz günlerde topluluk duyuru grupları için yeni bir etkinlik özelliğini test etmketeydi. Bu özellik, gelecekte topluluk duyuru gruplarına etkinlik oluşturma ve yönetme yeteneğini genişleterek büyük topluluklar için etkinlik bilgilerine daha iyi merkezi erişim sağlayacak. Ancak görünüşe göre WhatsApp, etkinlikler için başka yeni özellikler ve geliştirmeler test ediyor.

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Artık WhatsApp Topluluk gruplarında tarih ve konum bilgisi gibi özelliklerle etkinlik oluşturmak mümkün

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre WhatsApp, Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta 2.24.17.11 güncellemesi ile topluluk grubu sohbet etkinlikleri için yeni bir süre özelliği yayınladığı ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere WhatsApp, grup üyelerinin etkinlikler için başlangıç ​​ve bitiş saatleri belirlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Ayrıca bu özellik ile etkinliklerde tarih belirtmenin yanı sıra etkinliğin konumunu veya etkinliğin görüntülü konuşma linkini de eklemek mümkün. Böylece bir etkinliğin tam zaman dilimini belirterek üyeler, kendilerini buna göre planlayabilir ve program çakışmalarından kaçınabilirler.

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WhatsApp, topluluk sohbetleri için yeni bir özellik test ediyor