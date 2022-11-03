WhatsApp Topluluklar özelliğini duyurdu: Yeni özellik neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Meta, bugün yaptığı açıklamada WhatsApp için Topluluklar özelliğinin kullanıma açıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda WhatsApp Topluluklar yeniliğinin kapsamı genişletilerek test sürecinin sonuna gelindiğine işaret edilmişti. Şimdi ise kademeli olarak WhatsApp Topluluklar özelliği herkesin kullanıma açılıyor.

WhatsApp Topluluklar nedir?

Tam Boyutta Gör WhatsApp Topluluklar özelliği sayesinde öğrenci velileri ve iş yerleri gibi topluluklar artık WhatsApp'ta grup sohbetleri düzenlemek için birden fazla grubu tek bir çatı altında toplayabilecek. Yeni özelliğin kısaca amacı ise kullanıcıların grup sohbetlerini kendileri için çalışan bir yapı ile tek çatı altında birleştirmelerini sağlamak.

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Konu hakkında Mark Zuckerberg, “WhatsApp’taki Topluluklar, insanların kendilerine uygun bir yapıyla ayrı grupları tek bir şemsiye altında bir araya getirmelerini sağlayacak. Bu şekilde insanlar tüm Topluluğa gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük tartışma gruplarını kolayca organize edebilecekler” açıklamasında bulundu.

Tam Boyutta Gör Topluluklar özelliğinin bir diğer getirisi de artan moderasyon detayları. Artık yöneticiler, topluluk üyelerine gönderilecek olan duyuru mesajlarının belirlenmesinin haricinde Topluluklara dahil edilecek gruplara ve kullanıcılara karar verebilecek. Ek olarak WhatsApp Toplulukların uçtan uca şifreleme korunduğunu da belirtelim.

WhatsApp Topluluklar nasıl kullanılır?

Bunun için Android'de sohbetlerinizin üst kısmında, iOS'ta ise alt kısmında bulunan yeni topluluklar sekmesine dokunmak yeterli. Buradan isterseniz sıfırdan yeni bir Topluluk kurabilir veya mevcut grupları ekleyebilirisiniz.

Diğer WhatsApp yenilikleri

WhatsApp, Topluluklar ile birlikte uygulamaya yeni özellikler de getirdi. Yeni özellikler, gruplarda çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanını getiriyor.

Ayrıca, sohbet içi anketler oluşturma, 32 kişiyle görüntülü arama ve 1024'e kadar kullanıcıya ev sahipliği yapabilen gruplar da eklenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Daha büyük dosya paylaşımı ve yönetici silme gibi özellikler Topluluklar’la birlikte her grupta kullanılabilecek.

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WhatsApp Topluluklar özelliği nedir, ne işe yarar?