WhatsApp Topluluklar özelliğini duyurdu: Yeni özellik neler sunuyor?

- WhatsApp Topluluklar nedir?
- WhatsApp Topluluklar nasıl kullanılır?
- Diğer WhatsApp yenilikleri
- Yorumlar
WhatsApp Topluluklar nedir?
Konu hakkında Mark Zuckerberg, “WhatsApp’taki Topluluklar, insanların kendilerine uygun bir yapıyla ayrı grupları tek bir şemsiye altında bir araya getirmelerini sağlayacak. Bu şekilde insanlar tüm Topluluğa gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük tartışma gruplarını kolayca organize edebilecekler” açıklamasında bulundu.
WhatsApp Topluluklar nasıl kullanılır?
Bunun için Android'de sohbetlerinizin üst kısmında, iOS'ta ise alt kısmında bulunan yeni topluluklar sekmesine dokunmak yeterli. Buradan isterseniz sıfırdan yeni bir Topluluk kurabilir veya mevcut grupları ekleyebilirisiniz.
Diğer WhatsApp yenilikleri
WhatsApp, Topluluklar ile birlikte uygulamaya yeni özellikler de getirdi. Yeni özellikler, gruplarda çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanını getiriyor.
Ayrıca, sohbet içi anketler oluşturma, 32 kişiyle görüntülü arama ve 1024'e kadar kullanıcıya ev sahipliği yapabilen gruplar da eklenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Daha büyük dosya paylaşımı ve yönetici silme gibi özellikler Topluluklar’la birlikte her grupta kullanılabilecek.Kaynakça https://blog.whatsapp.com/communities-now-available https://www.engadget.com/whatsapp-communities-rollout-group-chats-070030069.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence