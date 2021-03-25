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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp üçüncü taraf etiket desteğini sunuyor

    WhatsApp uygulaması gün içerisinde üçüncü taraf etiket entegrasyonunu tüm kullanıcılara dağıtmış olacak. Kullanıcılar farklı platformlardan etiket oluşturup içe aktarabilecek.
    25 Mart 2021, 12:00 (3 sa.)
    1,6b
    18
    1
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    WhatsApp üçüncü taraf etiket desteğini sunuyor
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    Bir taraftan tartışmalar devam ederken bir taraftan da WhatsApp yeni özellikleri kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Bir süredir test aşamasında olan üçüncü taraf etiket desteği bugünden itibaren dağıtıma başladı.

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    Üçüncü taraf etiket desteği

    Ay başında ilk kez denemelere başlayan yeni özellik ile kullanıcılar harici şekilde oluşturdukları etiketleri WhatsApp sohbetlerine aktarabiliyordu. Bu haftadan itibaren iOS ve Android uygulamaları global çapta yeni özelliğe erişmeye başladı.

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    Kullanıcılar Sticker Maker gibi uygulamaları kullanarak albümlerinden etiket oluşturabiliyor ve sonrasında WebP formatında WhatsApp’a aktarılabiliyor. Etiket paketleri sadece 3 etiket barındırmalı ve sadece hareketli veya sabit içeriklerden oluşmalı. Bunun haricinde aktarım kabul edilmiyor.

    WhatsApp üçüncü taraf etiket desteğini sunuyor
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    Diğer taraftan sohbet içerisinden doğrudan WhatsApp destek hattına ulaşma seçeneği de test aşamasına geçti. Kullanıcılar karşılaştıkları sıkıntıları sohbet içerisinde ileterek bir WhatsApp destek biriminin katılmasını isteyebilecek. Bu özellik yakın dönemde kullanıma sunulacak.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    W wolf silver (wolf silver) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    WhatsApp'ın etiketleri çok kötü. Çinli mesajlaşma uygulamalarina benziyor. Telegramin etiketleri çok güzel. Ve hareketliler. WhatsApp etiket konusunda çok geride kaldı.
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