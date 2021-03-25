WhatsApp üçüncü taraf etiket desteğini sunuyor

Tam Boyutta Gör

Bir taraftan tartışmalar devam ederken bir taraftan da WhatsApp yeni özellikleri kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Bir süredir test aşamasında olan üçüncü taraf etiket desteği bugünden itibaren dağıtıma başladı.

İlginizi Çekebilir

Android uygulamaları Google WebView nedeniyle çöküyor

Üçüncü taraf etiket desteği

Ay başında ilk kez denemelere başlayan yeni özellik ile kullanıcılar harici şekilde oluşturdukları etiketleri WhatsApp sohbetlerine aktarabiliyordu. Bu haftadan itibaren iOS ve Android uygulamaları global çapta yeni özelliğe erişmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "App Store platformu Avrupa’da istihdama önemli katkı yapıyor"

Kullanıcılar Sticker Maker gibi uygulamaları kullanarak albümlerinden etiket oluşturabiliyor ve sonrasında WebP formatında WhatsApp’a aktarılabiliyor. Etiket paketleri sadece 3 etiket barındırmalı ve sadece hareketli veya sabit içeriklerden oluşmalı. Bunun haricinde aktarım kabul edilmiyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan sohbet içerisinden doğrudan WhatsApp destek hattına ulaşma seçeneği de test aşamasına geçti. Kullanıcılar karşılaştıkları sıkıntıları sohbet içerisinde ileterek bir WhatsApp destek biriminin katılmasını isteyebilecek. Bu özellik yakın dönemde kullanıma sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.