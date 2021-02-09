WhatsApp video gönderirken sesini kapatmanızı sağlayacak

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Son dönemde gizlilik sözleşmesindeki maddeler nedeniyle büyük protestolara neden olan WhatsApp bir taraftan da uygulamayı güncellemeye devam ediyor. Yakın dönemde videolara sessiz gönderim seçeneği eklenecek.

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Sessiz video gönderimi

WhatsApp üzerinde video gönderimi yaptıktan sonra özellikle yüksek sesli videolarda bir anda kulak tırmalayan gürültüler rahatsız edici olabiliyor. WhatsApp buna yönelik olarak bir çalışma içerisinde.

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WhatsApp 2.21.3.13 beta versiyonunda ortaya çıkan yeni özellik video gönderim penceresinin alt kısmında Ses ikonu olarak yer alıyor. İkona tıkladığınız zaman videonun sesi kısılıyor ve varsayılan olarak kapalı şekilde gönderilebiliyor. Özellikle yüksek sesli videolarda sesi kısmak iyi bir tercih olabilir. Bu özelliğin belirli yerleri kısma veya videodan sesi çıkarma gibi yeteneklerinin olmadığı ifade ediliyor.

WhatsApp yakın zamanda biyometrik kilit koyabilme, web uygulamasına görüntülü görüşme gibi yenilikler getirmişti. Ses ikonunun haricinde çoklu cihaz desteği için de platformun testleri devam ediyor.

https://www.gizmochina.com/2021/02/08/whatsapp-could-soon-let-you-mute-your-videos-before-sharing/

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