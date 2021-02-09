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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp video gönderirken sesini kapatmanızı sağlayacak

    WhatsApp uygulamasının beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik sayesinde videolarınızı sohbette paylaşma penceresinde sesini tamamen kısarak göndermeniz mümkün olacak.
    09 Şubat 2021, 19:00 (1 hf.)
    885
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    2
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp video gönderirken sesini kapatmanızı sağlayacak
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    Son dönemde gizlilik sözleşmesindeki maddeler nedeniyle büyük protestolara neden olan WhatsApp bir taraftan da uygulamayı güncellemeye devam ediyor. Yakın dönemde videolara sessiz gönderim seçeneği eklenecek.

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    Sessiz video gönderimi

    WhatsApp üzerinde video gönderimi yaptıktan sonra özellikle yüksek sesli videolarda bir anda kulak tırmalayan gürültüler rahatsız edici olabiliyor. WhatsApp buna yönelik olarak bir çalışma içerisinde.

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    WhatsApp 2.21.3.13 beta versiyonunda ortaya çıkan yeni özellik video gönderim penceresinin alt kısmında Ses ikonu olarak yer alıyor. İkona tıkladığınız zaman videonun sesi kısılıyor ve varsayılan olarak kapalı şekilde gönderilebiliyor. Özellikle yüksek sesli videolarda sesi kısmak iyi bir tercih olabilir. Bu özelliğin belirli yerleri kısma veya videodan sesi çıkarma gibi yeteneklerinin olmadığı ifade ediliyor.

    WhatsApp yakın zamanda biyometrik kilit koyabilme, web uygulamasına görüntülü görüşme gibi yenilikler getirmişti. Ses ikonunun haricinde çoklu cihaz desteği için de platformun testleri devam ediyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/08/whatsapp-could-soon-let-you-mute-your-videos-before-sharing/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    lawyerzzz (emre seymen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mevzu belli :))
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    C Colouse 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    devrimsel...
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