Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir?

    WhatsApp'ın henüz karanlık mod desteği sunmadığı web arayüzü, basit bir düzenlemeyle geçici yolla da olsa bu özelliğe kavuşabiliyor. İşte bunu yapmak için aşama aşama yönergeler.
    1
    21 sa.
    2,9b
    11
    10
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir?
    Tam Boyutta Gör

    2015 yılında sadece mobil uygulama olarak kullanılabilen bir uygulama olmaktan biraz olsun uzaklaşarak web sitesi üzerinden kullanıma da imkan sunan WhatsApp, o zamandan beri çok sayıda geliştirme geçirdi. Bu geliştirmeler her ne kadar telefona bağlı olmadan çalışmayı ya da şimdiye kadar karanlık modu getirmemiş olsa da bunlardan birine basit ama geçici bir çözüm mevcut.

    Karanlık modun fanları, WhatsApp’ın bu tasarım aşamasına geçmek için uzun zamandır ayak diremesinden şüphesiz rahatsız. Buna yönelik WhatsApp Web arayüzünde temayı geçici olarak karanlık hâle getirmek mümkün. Bu yöntemle sayfayı yenileyene ya da sekmeyi kapatana kadar karanlık modu kullanmak mümkün.

    İlginizi Çekebilir Avatar GIPHY, 400 milyon dolara Facebook tarafından satın alındı

    WhatsApp Web’e girin

    web.whatsapp.com adresinden öncelikle QR kodu taratarak giriş yapın. 

    “İncele”

    WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir?
    Tam Boyutta Gör

    Sohbetlerin yanındaki büyük, boş alana sağ tıklayıp “İncele” kısmına girin. Karşınıza sayfanın kodlarının yer aldığı küçük bir pencere çıkacak.

    Doğru satırı bulmak ve düzenlemek

    <body class=”web”> yazan satırı bulmanız gerekiyor. Bunu bulmak için CTRL+F (Mac için CMD+F) kısayolunu kullanarak arama yapabilirsiniz. Bulduktan sonra bu satıra tıklayarak tırnaklar içerisine “dark” sözcüğünü eklemeniz gerekiyor. Bu satırın son hâli <body class=”web dark”> olmalı.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor"

    Değişiklikleri uygula

    Düzenlemeden sonra Enter’a basarak düzenlemeyi anında aktive edebilirsiniz. Karanlık modda WhatsApp’ı sayfayı yenileyene ya da sekmeyi kapatana kadar güle güle kullanın.

    WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir?
    Tam Boyutta Gör



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Microsoft Teams, Google Play Store’da Slack’i geçmeyi başardı
    1 sa.
    GIPHY, 400 milyon dolara Facebook tarafından satın alındı
    23 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    drjacob (... ) 20 sa. en beğenilen
    Mark efendi zahmet edip 1 satır kod eklemiyor ne yazık ki , hadi tarayıcı da öyle yaptık macOS app’inde nasıl fark yapacağız
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    jervis (M. Kucuk) 25 dk. drjacob
    Ya adam facebookta insanların mesajlarını mı okusun , instagramda dm resimlerine mi baksın yoksa bununla mı uğraşsın...



    Bir kere de şükredin. Whatapp mesajlarınızı okuyp önemseyen birileir var
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 18 sa.
    Bu değilde insta'da niye kaldırıldı karanlık mod çok iyiydi ya 1 aydan fazla kullandım sonra kendi kendine gitti güncelle filanda yapmamıştım
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 18 sa. Glorfindel1907
    android kullanıyorsan telefonu dark mode yapınca instagramda dark modeda çalışıyor en azından bende öyle
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Nemesis-Prime 18 sa.
    Daha basitini söyleyeyim. Tarayıcıya Dark Reader eklentisini kuruyorsunuz ve keyfinize bakıyorsunuz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    APİKALİPTU 18 sa.
    Uygulamayı indirdiysek nasıl olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    msavul4434 (Mustafa Savul) 19 sa.
    Eee ınspect'te yaptıkları bir F5'te gidicek bu çözüm değilki bir eklenti felan vardır illaki ordan yapın sürekli kullanın ama eklentilerinde güvenlik açıkları oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 20 sa. en beğenilen
    Mark efendi zahmet edip 1 satır kod eklemiyor ne yazık ki , hadi tarayıcı da öyle yaptık macOS app’inde nasıl fark yapacağız
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    jervis (M. Kucuk) 25 dk. drjacob
    Ya adam facebookta insanların mesajlarını mı okusun , instagramda dm resimlerine mi baksın yoksa bununla mı uğraşsın...



    Bir kere de şükredin. Whatapp mesajlarınızı okuyp önemseyen birileir var
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Rainbow Six: Siege klonu Area F2 oyunu, Ubisoft ile Apple ve Google'ı karşı karşıya getirdi 4 sa. Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu 5 sa. HTC tam kablosuz kulaklık pazarına giriyor 5 sa. Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı 6 sa. Half-Life: Alyx oyunculara bölüm düzenleme araçları sunuyor 14 sa. “Dünya’nın en büyük kalkan volkanı” unvanı el değiştirdi! Yeni şampiyon yine Hawaii’den 15 sa. Doom Eternal’ın ilk güncellemesi, şikayetlerle beraber geldi 15 sa. Evin güvenliği bu ufaklığın işi "TP-Link Tapo C200 incelemesi" 16 sa. Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. Hyundai, performans otomobilleri serisine iki yeni model ekliyor 16 sa. Monster'da Bu Hafta - Resident Evil 2 17 sa. Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir 18 sa. Koronavirüs salgınında 16 Mayıs tablosu: 1610 yeni vaka 18 sa. Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak 18 sa. Jaquet-Droz yeni Butterfly Automaton modelini piyasaya sürdü 19 sa. Apple Glasses önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir 19 sa. Kanser tedavisinde rol oynayabilecek potansiyel hedef protein keşfedildi 20 sa. Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. Bilim insanları, görsel bilgileri doğrudan beyne ileterek görme engellilere ışık oluyor! 21 sa. Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor 21 sa. GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir? Sonraki TSMC, ABD'de fabrika inşa etme planını açıkladı 22 sa. Huawei P40 Lite almak için 5 sebep 22 sa. Honor X10'un üç farklı renk seçeneği ortaya çıktı 23 sa. LG, 13 yeni Q serisi cihaz için marka başvurusu yaptı 23 sa. GIPHY, 400 milyon dolara Facebook tarafından satın alındı 1 gün Surface Duo'nun yeni sızıntıları birçok özelliği gözler önüne seriyor 1 gün Nokia 6.3'e dair bazı detaylar ortaya çıktı 1 gün Microsoft Telefonunuz uygulaması artık MMS resimlerinden metin kopyalayabiliyor 1 gün Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı! 1 gün Redmi Note 10 TENAA'da belirdi: 5G, OLED ekran ve daha hızlı işlemci 1 gün Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor 1 gün LEGO Ninjago oyunu Steam üzerinde ücretsiz 1 gün Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Buds ve Samsung aksesuarları var 1 gün SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun 1 gün Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı 1 gün Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın geçmişine gideceğiz; Tom Hardy yer almayacak 1 gün Monster Tulpar T5 v21.1 "ince hafif ve güçlü" inceleme 1 gün Netflix'te yayın kalitesi yavaş yavaş eski haline geri dönüyor 1 gün Karsan'ın otonom otobüsü, Romanya'da hizmet verecek 1 gün TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yaz tatilinde çalışmak için iş onerisi
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi