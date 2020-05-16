WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir?

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2015 yılında sadece mobil uygulama olarak kullanılabilen bir uygulama olmaktan biraz olsun uzaklaşarak web sitesi üzerinden kullanıma da imkan sunan WhatsApp, o zamandan beri çok sayıda geliştirme geçirdi. Bu geliştirmeler her ne kadar telefona bağlı olmadan çalışmayı ya da şimdiye kadar karanlık modu getirmemiş olsa da bunlardan birine basit ama geçici bir çözüm mevcut.

Karanlık modun fanları, WhatsApp’ın bu tasarım aşamasına geçmek için uzun zamandır ayak diremesinden şüphesiz rahatsız. Buna yönelik WhatsApp Web arayüzünde temayı geçici olarak karanlık hâle getirmek mümkün. Bu yöntemle sayfayı yenileyene ya da sekmeyi kapatana kadar karanlık modu kullanmak mümkün.

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WhatsApp Web’e girin

web.whatsapp.com adresinden öncelikle QR kodu taratarak giriş yapın.

“İncele”

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Sohbetlerin yanındaki büyük, boş alana sağ tıklayıp “İncele” kısmına girin. Karşınıza sayfanın kodlarının yer aldığı küçük bir pencere çıkacak.

Doğru satırı bulmak ve düzenlemek

<body class=”web”> yazan satırı bulmanız gerekiyor. Bunu bulmak için CTRL+F (Mac için CMD+F) kısayolunu kullanarak arama yapabilirsiniz. Bulduktan sonra bu satıra tıklayarak tırnaklar içerisine “dark” sözcüğünü eklemeniz gerekiyor. Bu satırın son hâli <body class=”web dark”> olmalı.

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Değişiklikleri uygula

Düzenlemeden sonra Enter’a basarak düzenlemeyi anında aktive edebilirsiniz. Karanlık modda WhatsApp’ı sayfayı yenileyene ya da sekmeyi kapatana kadar güle güle kullanın.

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